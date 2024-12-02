Более 10 котельных отремонтируют в Наро-Фоминске в 2025 году

Ученикам 11-х классов всех образовательных учреждений городского округа предстоит получить допуск к государственной итоговой аттестации. 1668 юношей и девушек будут писать итоговое сочинение или изложение.

Для экзамена в муниципалитете подготовили 14 пунктов, которые оборудованы всем необходимым. Испытание начнется в 10:00. Каждый выпускник будет иметь в распоряжении 235 минут, за которые ему нужно будет написать и сдать работу.

Школьники, результат которых будет неудовлетворительным, а также те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, могут воспользоваться резервными днями и написать сочинение 5 февраля или 9 апреля следующего года.

С 21 марта по 21 апреля в Подольске будет проходить досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Основными датами ЕГЭ будут 23 мая для литературы, истории и химии, 27 мая - для математики, 30 мая - для русского языка, 2 июня - для физики и обществознания. Письменные экзамены по иностранным языкам, географии и биологии проведут 5 июня, а устные по иностранным языкам и информатике 11 и 10 июня.

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