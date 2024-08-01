Более 10 дорог отремонтируют в Одинцовском округе в 2024 году

«К настоящему времени полностью завершены и приняты четыре объекта: в Одинцове, Горловке, Марьине и Салькове. На стадии приемки находятся отремонтированные участки Можайского шоссе в Одинцове, улицы Пролетарской и Калинина в территориально управлении Звенигород, дороги в Чигасове и Подушкине», - рассказал директор муниципального казенного учреждения «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Сейчас продолжается ремонт Нахабинского шоссе в Звенигороде. Здесь окончание работ задерживается. Одна из подрядных организаций не успевает вовремя подготовить тротуары и примыкающие выезды. Поэтому подрядчик не может начать асфальтировать основной ход шоссе. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил начать претенциозную работу.

«Мы никого не ждем, сроки сорваны. Несмотря ни на какие задержки, до 1 сентября ремонт всех дорог общего пользования местного значения в Одинцовском округе должен быть завершен», - подчеркнул Иванов.

Качество ремонта Нахабинского шоссе после окончания работ глава проверит лично.

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