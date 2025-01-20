20 января 2025, 23:36

Более 10 домов в Истре локально отремонтировали

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В микрорайонах «Малая Истра», Восточный и в поселке Манихино муниципального округа Истра локально отремонтировали 12 жилых домов. Работы провели специалисты управляющих компаний.

В микрорайоне «Малая Истра» привели в порядок козырек у дома № 25, двери и доводчики в домах № 68 и № 88. В поселке Манихино на улице Военно-Морская, дом № 3, поменяли пружины на тамбурной двери. В микрорайоне Восточный на проспекте генерала Белобородова, дом № 33 и дом № 34, поставили новые ручки и домофон у входа в подъезд. На улице Советской, дом № 32, и улице Главного конструктора Адасько, дом № 7, починили дополнительные двери, а у дома № 4 установили козырьки. На Юбилейной улице, дом № 2, частично и на улице Босова, дом № 15 и дом № 20, отремонтировали ступени перед входом.

Специалисты проводят работы постоянно в зависимости от обращений местных жителей, на прошлой неделе таких вызовов было 10. Со своей проблемой можно обратиться по номерам телефонов управляющих компаний: +7 (498)3 17-73-28 и +7 (991) 650-68-80.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют за два года в Московской области.

Истра Ремонтные работы
21 января 2025, 00:04
Предприниматель Екатерина Борисова из Химок побывала на международном бизнес-форуме
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Председатель «Клуба деловых женщин» Екатерина Борисова приняла участие в Международном женском экономическом форуме в Манаме. Встреча бизнес-леди прошла при поддержке «Общества деловых женщин Бахрейна».

Форум притянул внимание первых лиц государств, крупных бизнесменов, руководителей международных ассоциаций и лидеров мнений со всего мира. Участники обсудили перспективы развития современной экономики, выделили основные риски.

«Женское лидерство стало одним из важных направлений сотрудничества. Совпадение взглядов на его развитие в обеих странах дает возможность реализации инициативы, направленной на расширение женского предпринимательства», - рассказала Екатерина Борисова.

Кроме того, важной темой стал потенциал роста женщин-предпринимателей в области искусства.

Екатерина Борисова представила собравшимся свои картины и личный проект «Я рисую лошадь».

Отметим, что международный форум стал площадкой для заключения взаимовыгодных соглашений между Россией и Королевством. Страны планируют сотрудничать в сфере здравоохранения и женского предпринимательства.

Химки Бизнес
21 января 2025, 00:01
Краеведу из Химок Татьяне Руновой исполнилось 90 лет
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Кандидат географических наук, выдающийся краевед, педагог и историк городского округа Химки Татьяна Рунова отметила свой юбилей. Пенсионерке исполнилось 90 лет.

Татьяна Рунова посвятила науке и исследованиям всю свою жизнь. Она начинала учителем географии в сельской школе и выросла до эксперта в области нефтяной и газовой промышленности, автора Экологического атласа Ярославской области и участника множества крупных проектов по охране природы.

История Химок увлекла Татьяну Рунову более 20 лет назад. Она исследует культурные традиции округа, пишет научные статьи о его прошлом и ключевых фигурах в его развитии, например, о семье Третьяковых и Мамонтовых.

Татьяна Рунова выпустила собственное пособие для педагогов «Подмосковные Химки. Исторические очерки». Кроме того, она написала три книги про краеведению и множество научных статей.

Химки История
20 января 2025, 23:24
День студента отметят в парке имени Лазутиной в Одинцове 25 января
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В Татьянин день, 25 января, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха «Лазутинка» приглашает всех учащихся, преподавателей и их друзей на масштабное празднование Дня студента. Гостей мероприятия ждут спортивные состязания, настольные игры и чаепитие.

Праздник в 11:00 откроет лыжная гонка «Снежный след», организованная Одинцовской Епархией. Это отличная возможность для студентов проявить свои спортивные способности, посоревноваться с другими участниками и зарядиться энергией на весь день. Участие в гонке доступно для всех желающих старше 12 лет.

В 16:00 начнется «Ламповый вечер» с интерактивной интеллектуальной игры «100 к одному: Битва студентов». Это шанс проверить свою эрудицию, логику и интуицию, а также побороться за ценные призы. Игра рассчитана на участников старше 18 лет.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, организаторы предусмотрели зону «Студенческий заряд». Здесь можно расслабиться, поиграть в настольные игры, послушать музыку и пообщаться с друзьями. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в уютной атмосфере.

На протяжении всего дня в парке будет работать фотозона с забавными надписями и аксессуарами. А после прогулки на свежем воздухе в локации «НеслуЧАЙная встреча» гостей будет ждать ждет горячий чай и угощения. Завершится праздник массовыми катаниями на коньках.

Одинцово Праздники Парки
20 января 2025, 23:21
Главврач МОЦОМД проверил, как ремонтируют детскую больницу
МОЦОМД
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Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проверила ход капитального ремонта Детской больницы. Она изучила объем и качество выполненных работ, а также пообщалась с начальником технического отдела.

«Наша цель - создать современное медицинское пространство, где каждый ребенок сможет получить квалифицированную помощь. Мы готовы сделать все возможное для обеспечения комфортных и безопасных условий для тех, кто обращается к нам за помощью», - подчеркнула Мельник.

Проектом предусмотрена полная модернизация инженерных систем. Помимо этого, в обновленном медучреждении создадут доступную среду для детей с ограниченными возможностями. Главврач заключил, что реализация проекта позволит осуществить задуманное, а также значительно улучшить инфраструктуру учреждения.

Здравоохранение Врачи Медицина

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