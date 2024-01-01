Более 10 детей родились в Подмосковье в новогоднюю ночь

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В первые минуты нового года в Видновском перинатальном центре родилась девочка, принеся радость и счастье своим родителям. Ее появление на свет случилось немного позже полуночи, став символом новой надежды и начала удивительного пути.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что врачи медицинского учреждения всегда готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Она поздравила счастливых родителей с наступлением Нового года и выразила пожелания крепкого здоровья всем новорожденным.

Напомним, что в Московской области работает интернет-портал « Стань мамой в Подмосковье ». На сайте можно найти необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

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