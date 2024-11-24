Более 10 бесплатных секций открыли в спортивной школе в Лыткарине

Заместитель директора спортивной школы Олег Горецкий отметил, что в школе занимается 870 детей, и на данный момент продолжается набор. Самым популярным направлением остается плавание.

Особое внимание привлекает секция спортивного ориентирования. Этот вид спорта совмещает физическую нагрузку и интеллектуальную работу. Дети учатся ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, отмечаясь на контрольных точках с использованием электронного чипа. Тренировки проходят на свежем воздухе, даже несмотря на осеннюю непогоду. Ребята с удовольствием готовятся к соревнованиям и часто занимают призовые места на региональных и всероссийских первенствах.

Перед стартом спортсмены обязательно разминаются, ведь дистанция может включать сложные элементы: бег, прыжки и даже ползание. Это не только развивает физическую форму, но и тренирует умственные способности, что делает ориентирование уникальным видом спорта без возрастных ограничений.

Напомним, спортивная школа Лыткарина расположена во Дворце спорта в 4-м микрорайоне города. Это современный и хорошо оснащенный комплекс, где созданы все условия для занятий спортом. Здесь дети не только развивают свои физические способности, но и находят новых друзей.

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