24 ноября 2024, 14:55

Более 10 бесплатных секций открыли в спортивной школе в Лыткарине

Телеканал «360»
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Спортивная школа Лыткарина стала центром активной жизни для детей и подростков. Сейчас здесь работают 10 бесплатных секций, включая плавание, баскетбол, футбол, гимнастику, бокс и спортивное ориентирование.

Заместитель директора спортивной школы Олег Горецкий отметил, что в школе занимается 870 детей, и на данный момент продолжается набор. Самым популярным направлением остается плавание.

Особое внимание привлекает секция спортивного ориентирования. Этот вид спорта совмещает физическую нагрузку и интеллектуальную работу. Дети учатся ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, отмечаясь на контрольных точках с использованием электронного чипа. Тренировки проходят на свежем воздухе, даже несмотря на осеннюю непогоду. Ребята с удовольствием готовятся к соревнованиям и часто занимают призовые места на региональных и всероссийских первенствах.

Перед стартом спортсмены обязательно разминаются, ведь дистанция может включать сложные элементы: бег, прыжки и даже ползание. Это не только развивает физическую форму, но и тренирует умственные способности, что делает ориентирование уникальным видом спорта без возрастных ограничений.

Напомним, спортивная школа Лыткарина расположена во Дворце спорта в 4-м микрорайоне города. Это современный и хорошо оснащенный комплекс, где созданы все условия для занятий спортом. Здесь дети не только развивают свои физические способности, но и находят новых друзей.

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Спортсмены Лыткарино
24 ноября 2024, 14:24
Электроподстанцию «Восточная» модернизировали в Реутове
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Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко посетили подстанцию № 212 «Восточная». Они ознакомились с результатами проведенной модернизации ключевого энергообъекта города.

Модернизация подстанции проходила поэтапно. В 2023 году был построен новый пункт управления, подключены инженерные коммуникации и смонтированы пять выключателей распределительных устройств мощностью 110 кВт. В 2024 году завершились работы по установке и настройке вторичных цепей: релейной защиты, связи, телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию еще 12 выключателей, что позволит создать дополнительные мощности для подключения новых жилых домов и предприятий.

«Подстанция - единственная на весь город, от ее стабильной и надежной работы зависит электроснабжение всех жилых домов, детских садов, школ, больниц, предприятий, котельных и водозаборных узлов», - отметил Игорь Брынцалов.

В завершение визита Игорь Брынцалов и Филипп Науменко выразили благодарность сотрудникам подстанции «Восточная» и ПАО «Россети Московский регион» за их вклад в развитие инфраструктуры наукограда.

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Реутов
23 ноября 2024, 22:24
«Поздравляю победителей». Андрей Воробьев подвел итоги «Битвы роботов» в Подмосковье
Александра Степанова
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Финал «Битвы роботов» завершился в Мытищах. Уже два года подряд местом проведения соревнований становится Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале и поздравил победителей.

Отдельную благодарность глава региона выразил наставникам и зарубежным гостям, подчеркнув, что все участники показали честную борьбу и невероятный труд.

«Видел, как за пределами ринга каждая команда переживала за своих железных бойцов, как реанимировала после тяжелых схваток. Видел, как все болели своим делом», - отметил Воробьев.

Чемпионами «Битвы роботов» стала команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга, завоевав золотую медаль. Второе место досталось прошлогодним обладателям титула - команде Fierce Roc из Китая, а бронзовую медаль получили «Всеядные», представляющие Петербург.

В соревнованиях среди мини-роботов москвичи из команды «План Б» заняли первое место, тогда как команды представители Казани - Robodom-Destructor и Destructor Junior - завоевали второе и третье места соответственно. Приз зрительских симпатий унесла команда Istok.Robotics из Фрязина.

Мытищи Роботы Андрей Воробьев
23 ноября 2024, 21:38
Тренер из Воскресенска принял участие в судействе международной спартакиады
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Мастер спорта СССР и специалист молодежного центра «Олимпиец» Александр Катанаев выступил в роли судьи на соревнованиях по боксу, проходивших в рамках XIV Международной спартакиады студентов транспортных вузов. Александр Катанаев, обладающий званием тренера высшей категории, а также судьи всероссийской и международной категории, внес свой профессиональный вклад в проведение турнира.

Трехдневные соревнования были приурочены к Транспортной неделе и Международному форуму и выставке «Транспорт России». В спартакиаде приняли участие более 700 студентов из 20 транспортных вузов страны. Участники состязались в семи спортивных дисциплинах: шахматах, плавании, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, баскетболе и боксе.

Отметим, что Александр Катанаев имеет богатую спортивную карьеру. В юности он становился победителем чемпионатов Казахстана и России по боксу среди юношей и молодежи, а также завоевал титул чемпиона Казахстана. На всесоюзных соревнованиях он представлял команду «Трудовые резервы», которая заняла первое место на Кубке СССР.

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Спортсмены Воскресенск
23 ноября 2024, 20:53
Главный городской коллектор в Солнечногорске отремонтируют к концу года
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Главный участок канализационного коллектора, который проходит вдоль Екатерининского канала, капитально ремонтируют в Солнечногорске. Подрядчик проложил уже более километра труб, осталось порядка двухсот метров. По окончании работ качество коммунальных услуг улучшится у более 60 тысяч жителей.

Это самый аварийный участок с высокой степенью износа. На время проведения работ водоотведение организовано по временной трассе. Старые трубы заменяются на гофрированные в железобетонном футляре для защиты от механических повреждений. Прокладка осуществляется методом микротоннелирования - современной бестраншейной технологией. Это позволило сохранить зеленые насаждения и избежать перекрытия части Тимоновского шоссе.

Кроме капитального ремонта трассы, подрядчик «Стайл групп» установит новые колодцы и проведет благоустройство территории. Ремонт коллектора поможет решить проблему попадания сточных вод в подвалы жилых домов на улицах Набережной, Красной, Рабочей и на рельеф Екатерининского канала. Это значительно улучшит экологическую ситуацию как в городе, так и в реках Сестра, Дубна и Волга.

Ход работ проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Оценил ход капитального ремонта одного из ключевых городских объектов - коллектора водоотведения. Это наиболее проблемный участок сети, который давно требует серьезного обновления. Заменено уже более километра труб на современные гофрированные материалы, которые будут надежно служить долгие годы. Благодарю жителей за понимание и терпение! Мы движемся к тому, чтобы Солнечногорск стал еще более комфортным и экологичным городом», - отметил Константин Михальков.

В настоящее время администрация сотрудничает с региональным министерством ЖКХ для ремонта еще около двух километров коллектора до очистных сооружений в рамках государственной программы.

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ЖКХ Солнечногорск Коллекторы Ремонтные работы

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