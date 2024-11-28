Более 10 бесплатных катков зальют в Подольске

Каток в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина предоставит бесплатные катания и прокат коньков для льготных категорий и семьям участников специальной военной операции. Для этого нужно предоставить документы. Залог за коньки - пять тысяч рублей. Льгота будет доступна по вторникам, средам и четвергам.

На катке на Ленинградской улице у торгового центра «Остров сокровищ» льготы будут работать по вторникам и четвергам с 11:00 до 15:00. Ими могут воспользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных семей, инвалиды 1, 2 и 3 групп, ветераны, участники СВО и члены их семей.

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