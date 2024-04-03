Более 1,9 тысячи дефектов кровель устранили в Подмосковье с начала года

Как рассказали в ведомстве, в городском округе Лосино-Петровский работы по устранению неисправностей кровель провели в домах № 21 на улице Ленина, № 1 на Октябрьской улице, в поселке Свердловский в доме № 16 на Заводской улице, в доме № 37 в поселке Биокомбинат и других.

В подмосковном ГУСТ напомнили, что жители региона могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через сайт ЕДС МО, а управляющая компания обязана отработать обращение в установленные строки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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