Более 1,8 миллиона жителей насчитали в сельской местности в Подмосковье

04 октября 2023, 13:13
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В Московской области в сельской местности проживает около 1,8 миллиона человек. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, в ФАС подготовили изменения в методические указания по расчету тарифов на электричество. Они коснутся сельской местности.

«Это очень важное решение, поскольку цены должны быть доступными для наших жителей села. Для них будет предусмотрен понижающий коэффициент, если в домах сельчан есть электроплиты или электроотопительные приборы», - подчеркнул Голубев.

По словам депутата, село должно быть комфортным для проживания и работы. Например, сейчас в Московской области для оказания медицинской помощи жителям работают 496 фельдшерско-акушерских пунктов, из низ 29 - передвижных. Также в регионе действует программа «Земский доктор»/«Земский фельдшер». По ней медики могут переехать в сельскую местность и получить льготы и денежные выплаты.

Также в Мособлдуме напомнили о соцуслуге по бесплатной перевозке пенсионеров старше 65 лет из села в больницы или соцучреждения. Также действует компенсаций по оплате взносов за капремонт и ЖКХ в размере 100% иди 50%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.

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Мособлдума
Губернатор Воробьев: коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в Подмосковье
23 октября 2023, 15:03
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Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

«Пока зима не наступила, хотя ее проблески мы видели вчера - первый снег. Нам очень важно, чтобы вся дорожная техника, все дорожные службы, специалисты и их действия были согласованы. Знаю, что проведен семинар», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

Один только блок благоустройства отвечает за содержание 22,3 тысячи дворов, проездов, общественных территорий.

«Этой зимой у нас будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1,4 тысячи средств малой механизации», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила алгоритм работы в снежные дни. Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в Центр управления регионом и сигнализирует о том, что необходимо выдать задание коммунальным службам.

«Делаем это вечером предыдущего дня, чтобы утром все были наготове. В шесть утра выходят дворники и техника, а также инспекторский состав сопровождает сложные дни больших снегопадов и выход техники на линии», - добавила она.

Для контроля задействуют и видеонаблюдение - умные камеры с функциями распознавания объектов и другими возможностями.

Всего на уборку снега с момента его завершения отводят сутки. На вывоз снега - не более пяти суток.

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Благоустройство Андрей Воробьев Дороги Погода
«Нужно сделать все от нас зависящее». Детский омбудсмен Подмосковья — о предотвращении суицидов среди подростков
23 октября 2023, 14:47
Пресс-служба управления по правам ребенка в Подмосковье
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Единый алгоритм противодействия суицидам среди подростков выработают в Подмосковье. Задачей занимаются весь правоохранительный блок и детский обмудсмен Ксения Мишонова. Необходимо сделать все для решения этой проблемы, подчеркнула она.

Ксения Мишонова во время открытия совещания в Доме правительства Московской области указала, что каждая попытка суицида - крик ребенка о помощи.

«Если трагедия случилась, значит где-то мы, взрослые, не досмотрели, что-то пропустили. Близким легче заметить, что с ребенком что-то не так», - поделился специалист.

Она подчеркнула, что педагоги в школах и взрослые, которые окружают детей, по очевидным маркерам могут понять, что подросток оказался в беде. Региональные ведомства продолжают уделять большое внимание профилактике этого явления, но случаи попыток суицидов в детской среде по-прежнему происходят.

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы таких случаев у нас в регионе стало меньше», - указала Ксения Мишонова.

В заключение она добавила, что недостаточно определить детей из группы риска. Важно вовремя заметить, что ребенок находится в кризисном состоянии и оказать ему необходимую помощь.

В обсуждении этой важной темы приняли участие представители Прокуратуры Московской области, Следственного комитета Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления региональной безопасности, Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних, представители ряда городских округов.

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Дети
Концерт воспитанников детской школы искусств прошел в галерее имени Горшина в Химках
23 октября 2023, 14:45
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики и преподаватели Центральной детской школы искусств в Химках провели концерт классической музыки «Здесь все поет…» в картинной галерее имени Сергея Горшина. В программу мероприятия вошли академический вокал, фортепиано, скрипка, сольные и ансамблевые номера.

Концерт прошел в камерной обстановке.

«Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. <…> Этот концерт - результат такого эксперимента, организованного в содружестве с галереей имени Горшина», - рассказала депутат Совета городского округа Химки Инна Монастырская.

Она добавила, что в этом сезоне уникальные встречи с классикой и искусством для горожан организуют и в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Напомним, Центральная детская школа искусств в этом году принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Учреждение получило грант на закупку новых инструментов, оборудования и методических материалов.

Сейчас в школе обучаются 2,3 тысячи детей. В учреждении открыты хореографическое, художественное и музыкальное отделения, а также отделение современного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Дети Химки Концерты
Почти 60 общественных пространств и парков Подмосковья благоустроят до конца года
23 октября 2023, 14:44
Пресс-служба губернатора Московской области
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Работы по благоустройству общественных пространств Подмосковья продолжаются. Всего в программу включили 59 объектов, в число которых вошли 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и шесть набережных. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что в этом году в программу благоустройства включили 30 крупных объектов. Уже завершились работы по организации фонтана на центральной площади Пущина, пешеходной зоны в Клину, берега Стахановского озера в Электрогорске и набережной Оки в Кашире.

«В рамках программы „Парки в лесу“ в Подольске открыли первую очередь „Дубровицкого леса“, в Истре „Шишкин лес“, в Электростали „Авангард“, в Домодедове лесопарк в деревне Гальчино, в Люберцах „Лесная опушка“», - перечислил министр.

Хайкин отметил, что также в этом году уже в работающих парках появились две крупные детские игровые площадки, два спортивных стадиона и три скейтпарка.

«В этом году продолжается программа по созданию катков с искусственным льдом. У нас пять катков стационарных и три арендных. В этом году мы также делаем сезонную тюбинговую гору в Одинцове в парке „Малевич“», - рассказал глава министерства благоустройства.

Он добавил, что также завершились работы по благоустройству около 24 станций Московских центральных диаметров, еще девять объектов находятся на финальной стадии.

Рассказывая о планах, Михаил Хайкин подчеркнул, что в 2024 году в Подмосковье появятся 72 новых крупных объекта: 39 площадей, скверов и набережных, а также 123 новых парка, включая детские рекреационные зоны.

«Значимые объекты в 2024 году: сквер Громцева в Дзержинском, Центральная улица в Дубне, Советская площадь в Дмитрове, Лесной бульвар в Протвине, „Аллея славы“ в Луховицах, а также Волоколамск, Сергиево Посад, Краснознаменск», - перечислил он.

Крупные парки появятся в Коломне, Дедовске, Лобне, Жуковском, Подольске, Люберцах, Луховицах и Коломне. По прогнозу до 2026 года количество природных зон отдыха в Подмосковье увеличится до 223, а количество посетителей до 70 миллионов.

Министр Хайкин напомнил, что Подмосковье несколько лет подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас министерство благоустройства готовит необходимые материалы для отправки в Минстрой и получения результатов по итогам 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благоустройство парков и лесных территорий позволило привлечь туда большее количество посетителей. Он добавил, что изменение в лучшую сторону мест отдыха встречает благодарность среди жителей и гостей региона. Поэтому эту программу необходимо продолжать, а также разработать план круглогодичных мероприятий для посетителей парков.

Благоустройство Парки

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