Более 1,8 миллиона жителей насчитали в сельской местности в Подмосковье

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По его словам, в ФАС подготовили изменения в методические указания по расчету тарифов на электричество. Они коснутся сельской местности.

«Это очень важное решение, поскольку цены должны быть доступными для наших жителей села. Для них будет предусмотрен понижающий коэффициент, если в домах сельчан есть электроплиты или электроотопительные приборы», - подчеркнул Голубев.

По словам депутата, село должно быть комфортным для проживания и работы. Например, сейчас в Московской области для оказания медицинской помощи жителям работают 496 фельдшерско-акушерских пунктов, из низ 29 - передвижных. Также в регионе действует программа «Земский доктор»/«Земский фельдшер». По ней медики могут переехать в сельскую местность и получить льготы и денежные выплаты.

Также в Мособлдуме напомнили о соцуслуге по бесплатной перевозке пенсионеров старше 65 лет из села в больницы или соцучреждения. Также действует компенсаций по оплате взносов за капремонт и ЖКХ в размере 100% иди 50%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.

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