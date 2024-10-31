Более 1,7 млн спортивных снарядов для улицы выпустили в парке «Есипово»

«Завод в городском округе Солнечногорск запустили в начале 2024 года, а уже во втором квартале компания вывела производство на полную мощность. Мощности предприятия позволяют производить до 2,5 миллиона единиц продукции в год, и в дальнейшем этот объем планируется увеличить за счет строительства второго завода», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«КЕНГУРУ ПРО» делает уличные спортивные комплексы и оборудование для детских площадок.

«В этом году мы инвестировали в разработку новой линейки детского и инклюзивного оборудования и значительно расширили свою производственную линейку. Выбор для школ и детских стадионов сейчас исключительно широк и разнообразен», - отметил генеральный директор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.