Более 1,6 тысячи семей Подмосковья получили пособие на новорожденных с начала года

«Появление в семье младенца - это большая радость, но и множество затрат. Мы поддерживаем семьи с низкими доходами и выплачиваем пособие на новорожденного, которое составляет от 20 до 300 тысяч рублей. С начала года выплатили уже свыше 85 миллионов рублей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что при рождении первого ребенка выплата составляет 20 тысяч рублей, второго - 40 тысяч, третьего и последующего - 60 тысяч. За двойню выплатят по 70 тысяч на каждого ребенка, а за тройню - 300 тысяч на всех.

Подать заявление могут родители, чей доход не превышает сумму прожиточного минимума. Сделать это можно на региональном портале госуслуг не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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