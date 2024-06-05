05 июня 2024, 18:20

Более 1,6 тысячи семей Подмосковья получили пособие на новорожденных с начала года

Пресс-служба Министерства социального развития МО
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Родители с низкими доходами из Московской области могут оформить пособие при рождении ребенка. С начала года такую меру поддержки получили 1600 семей.

«Появление в семье младенца - это большая радость, но и множество затрат. Мы поддерживаем семьи с низкими доходами и выплачиваем пособие на новорожденного, которое составляет от 20 до 300 тысяч рублей. С начала года выплатили уже свыше 85 миллионов рублей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что при рождении первого ребенка выплата составляет 20 тысяч рублей, второго - 40 тысяч, третьего и последующего - 60 тысяч. За двойню выплатят по 70 тысяч на каждого ребенка, а за тройню - 300 тысяч на всех.

Подать заявление могут родители, чей доход не превышает сумму прожиточного минимума. Сделать это можно на региональном портале госуслуг не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Дети Семья
05 июня 2024, 19:36
Реконструкция парка Мира в Коломне завершится летом
Медиасток.рф
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Два километра беговых и велодорожек, десятки лавочек и новые площадки появятся в коломенском парке Мира после реконструкции. Работы завершатся уже этим летом.

Любимое всеми горожанами место отдыха построено в 1948 году по инициативе рабочих тепловозостроительного завода. Прошло больше 70 лет и парк нуждался в изменениях. Работы здесь начались в прошлом году.

По периметру парка проложили велодорожки, которые зимой станут лыжней. Завершается установка новой сцены, где будут проходить концерты и лекции. Почти готов к запуску фонтан - он самый большой в городском округе.

«Диаметр фонтана остался прежним - 36 метров. Высота струи будет около 25 метров - это чуть больше даже чем семиэтажный дом. Это будет один из самых больших и красивых фонтанов на территории Московской области. Готовность составляет 90%», - рассказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

В парке установят новые столбы освещения, оборудуют зону питания, сделают комнату матери и ребенка. По просьбам жителей здесь появится памп-трек. Министерством благоустройства Подмосковья выделено 100 миллионов рублей на оборудование катка.

Реконструкция парка Мира завершится в августе, а открытие станет хорошим подарком жителям на День города.

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Коломна Парки
05 июня 2024, 19:35
Тайна робота-трансформера на ПМЭФ. Какие смыслы транслирует стенд Подмосковья
Телеканал «360»
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Московская область в оформлении стенда на ПМЭФ-2024 сделала упор на тренды и современные технологии, которые удачно интегрируются во все сферы нашей жизни. Это похоже на телепорт в мир будущего — роботы, интерактивные панели и студия, где камеры работают без операторов. Подробностями о работе стенда на полях форума поделилась корреспондент 360.ru Елена Кононова.

Московская область в оформлении стенда на ПМЭФ-2024 сделала упор на тренды и современные технологии, которые удачно интегрируются во все сферы нашей жизни. Это похоже на телепорт в мир будущего - роботы, интерактивные панели и студия, где камеры работают без операторов. Подробностями о работе стенда на полях форума поделилась корреспондент 360.ru Елена Кононова.

Гостей стенда приветствует огромный робот, который является метафорой изменений в экономике Подмосковья - она трансформируется и адаптируется под новые вызовы в условиях санкционного давления.

«Мы с вами производим, начиная от каких-то молекулярных соединений тонкой химии, заканчивая космическими кораблями», - отметила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

При этом трансформер собран из деталей автомобилей, которые будут производиться в Подмосковье. Известно, что речь идет о китайском бренде, который заменит ушедшие европейские.

На стенде Московской области также установлена интерактивная панель. Она позволяет представителям бизнеса и инвесторам ознакомиться со всей информацией о регионе, выбрать площадку для бизнеса, а также узнать о мерах поддержки и налоговых льготах.

Еще одна особенность стенда Подмосковья - робот Женя. Он использует модель искусственного интеллекта на основе ChatGPT, что позволяет ему отвечать на вопросы в режиме реального времени.

«Он может рассказать о себе. Здесь он рассказывает про Московскую область, общается, может рассказать даже стихи», - рассказал технический специалист Максим Митрошин.

Робот профессионально разбирается в вопросах ЖКХ и демонстрирует передовые возможности робототехники и искусственного интеллекта.

Кроме того, на стенде Подмосковья функционирует студия, где камеры работают без операторов. Такое инновационное решение позволяет спикерам и ведущим полностью раскрыться и перестать стесняться.

Ранее старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов на полях форума рассказал об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роботы Искусственный интеллект Бизнес ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 19:19
В «Союзмультфильме» рассказали о проекте с росписью стен в детской больнице Красногорска
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«Союзмультфильм» всегда поддерживает важные социальные проекты, один из них связан с детской больницей в Красногорске. На стены учреждения художники студии нанесут изображения персонажей мультфильмов, что, безусловно, приободрит и порадует маленьких пациентов, рассказала в интервью с 360.ru председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Стены больницы украсит и всеми любимый Чебурашка, и герои других мультиков, отметила она. Такую идею «Союзмультфильму» предложили представители Подмосковья.

«Это была идея представителей Московской области, администрации региона. Нам эта идея сразу очень понравилась, мы вообще всегда поддерживаем большие важные социальные проекты, наши художники распишут стены красногорской детской больницы как персонажами из золотой коллекции, так и сюжетами из наших новых мультфильмов», - пояснила Слащева.

Рисунки на стенах будут в том числе в кабинете МРТ, где детям может стать страшно, добавила собеседница 360.ru, и в такой ситуации пациентов будут отвлекать и развлекать любимые персонажи.

«На самом деле, историю раскрашивания стен мы начали у себя на киностудии „Союзмультфильм“, когда еще семь лет назад въехали в совершенно пустое и достаточно неуютное, только что отремонтированное здание. И мы поняли: для того, чтобы придать этому уют, надо разрисовать стены», - поделилась Слащева.

Стены на студии тогда расписали с первого по пятый этаж. И хотя обычно экскурсии на объект пускают только до второго, потому что там расположены музей и разные детские пространства, а выше уже работают аниматоры, посетители очень просили дойти до самого верха - просто чтобы посмотреть на роспись стен. И это желание можно понять, добавила Слащева, потому что получилась действительно сказочно.

Красногорск Больницы Союзмультфильм ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 19:08
Праздник ко Дню соседей провели в микрорайоне Мальково в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Разудалые русские народные песни и залихватские танцы в исполнении артистов и пустившихся в пляс местных жителей. В наро-фоминском микрорайоне Мальково отпраздновали Всемирный день соседей.

«Естественно, мы не могли прийти без подарка для наших маленьких гостей и принесли мороженое, которое дети очень любят. Соседи - это не просто люди, живущие рядом, а это еще и друзья! Живите все дружно и мирно, с праздником!» - поздравил жителей начальник Территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Концертную программу специально ко Дню соседей подготовили артисты из Центрального дома культуры «Звезда» города Наро-Фоминска. Праздник в микрорайоне Мальково стал прологом ко всему творческому сезону на открытом воздухе.

«От всего сердца поздравляю с этим прекрасным праздником. Мы стараемся, чтобы ваша жизнь была как можно краше, и чтобы наши музыкальные поздравления дарили улыбку и хорошее настроение», - отметил директор ЦДК «Звезда» Игорь Павицкий.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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Наро-Фоминск Праздники

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