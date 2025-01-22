Более 1,6 тысячи метров водопровода заменили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Промежуточный этап работ уже проверили представители администрации и местные жители. В обходе участвовали активисты микрорайона, первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин и руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов муниципалитета Ольга Гончар.

«Сегодня вместе с подрядчиком ООО „ТК-Строй“ проинспектировали ход исполнения долгожданного ремонта. Уже проложено 1658 метров новых труб, также успели смонтировать современные колодцы. Далее по плану установка пожарных гидрантов и запорной арматуры, завершение работ в пяти колодцах», - рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

При замене труб использовали метод прокола. Это минимизировало неудобства для жителей.

Обновление сетей в микрорайоне ЦМИС проводят благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона. По обращению администрации они выделили дополнительные средства на внеплановые работы. Позитивные изменения жители почувствуют уже к февралю.

Для полной ликвидации проблемных участков необходима глобальная замена всех сетей холодного водоснабжения в микрорайоне, а это еще порядка четырех километров труб. Сейчас администрация прорабатывает вопрос их включения в госпрограмму модернизации.