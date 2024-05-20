20 мая 2024, 15:40

Более 1,6 тысячи человек зарегистрировали бизнес в Химках с января

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Свыше 1,6 тысячи предпринимателей с начала года зарегистрировали свой бизнес в Химках. Благодаря этому в городском округе появились тысячи новых рабочих мест.

Предприниматели в Химках могут рассчитывать на федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Всего - несколько десятков направлений, по которым можно получить помощь для дальнейшего развития своего бизнеса.

«На сегодняшний день в городском округе специалисты учреждения „Малый бизнес Химки“ оказывают целый комплекс мер поддержки, помогают в решении волнующих вопросов. Делают все для того, чтобы бизнесу в Химках было комфортно», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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Химки Рабочие места Бизнес
20 мая 2024, 16:07
Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в Подмосковье
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Расселение жителей аварийного фонда остается на контроле правительства, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, проекты нового строительства не пропускают без обременения по расселению ветхого жилья.

«Где-то нужен более энергичный подход по капитальному ремонту, а где-то есть победы по расселению, но люди хотят ясности, когда переедут они. Эту тему мы сами поднимаем, говорим о ней. Вся стройка в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что сейчас дольщиков нет, однако, есть те, кто живет в неподобающих условиях. Одна из главных задач - своевременно решить эту проблему.

«Почти миллион жителей Подмосковья до сих пор проживают в бараках, старых хрущевках и нуждаются в расселении. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет, о чем свидетельствует статистика по жалобам», - подчеркнула советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава.

По ее словам, дома, признанные аварийными до 2017 года, до сих пор не расселены. Чтобы выполнить региональную программу на 2019–2025 годы, необходимо до конца 2025 года расселить еще 11 тысяч человек.

Хатиа Окуджава отметила, что есть ряд проблем, которые затягивают сроки переселения жителей. Например, ветхие дома не признают аварийными и не включают в программу. Кроме того, зачастую жителям предлагают капитальный ремонт, проведение которого уже малоэффективно.

На данный момент Подмосковье входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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Андрей Воробьев Дольщики
20 мая 2024, 15:46
Военно-спортивный праздник «Зарница» прошел в Воскресенске
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В Воскресенске прошел военно-спортивный квест «Зарница», организованный муниципальным учреждением «Молодежный центр „Олимпиец“». В мероприятии приняли участие 11 команд.

Ребята проявили мужество и самоотверженность, преодолев 14 этапов состязаний, демонстрируя выносливость, силу, ловкость и смекалку.

Команды успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав не только силу и смелость, но и умение дружить. Победу в соревнованиях одержала команда «Огнеборцы» из Воскресенского колледжа СП № 2.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Дети Школьники Воскресенск
20 мая 2024, 15:45
Народные артисты России выступят на литературном фестивале в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
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Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» стартует 7 июня в Подмосковье. Мероприятие продлится три дня и пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» музея-заповедника имени Пушкина.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, народные артисты России Константин Райкин, Алексей Кравченко и Виктор Сухоруков выступят на фестивале.

7 июня Константин Райкин представит моноспектакль «Самое любимое», во время которого он прочтет стихи Пушкина, Самойлова, Заболоцкого, Рубцова и Мандельштама.

На следующий день выступит Виктор Сухоруков со спектаклем «Счастливые дни». Также 8 июня состоится музыкально-драматический мультимедийный проект коллектива «САМи», основанный на поэтических монологах Алексея Кравченко, Даниила Страхова и Сергея Шнырева. В их исполнении прозвучат стихи известных авторов.

Фестиваль завершится 9 июня. Подробности доступны на официальном сайте музея.

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Фестивали
20 мая 2024, 15:37
Патриарх Кирилл провел литургию в Георгиевском соборе в Одинцове
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Георгиевском соборе Одинцова. Это уже не первое патриаршее богослужение в округе.

Участниками службы в соборе стали митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской митрополии Павел, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, а также глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Поблагодарил Святейшего Владыку от всех прихожан и от себя лично за особое внимание и попечение, которые он оказывает нашему Одинцовскому округу. Это уже не первое патриаршее богослужение в Георгиевском соборе. Но это всегда для нас исключительное событие. Тем более сегодня, в период светлых сорока дней, когда Церковь продолжает праздновать и славить Пасху», - поделился Иванов.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви.

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Одинцово Православие Патриарх Кирилл

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