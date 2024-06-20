20 июня 2024, 16:29

Более 1,5 тысячи жителей Дмитрова переселят из аварийных домов к новому году

Администрация Дмитровского городского округа Московской области
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В Дмитровском округе продолжается строительство шести жилых домов для граждан, чье жилье признано аварийным. Новые современные квартиры уже в этом году получат 1566 человек.

Девятиэтажный дом в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский готов на 65%. В настоящее время рабочие провели внутреннюю отделку и завершают работы по кровле. Уже установлены лифты.

Дом на Заречной улице в поселке Деденево практически готов. Также установлены детская и спортивная площадки, парковка с выделенными местами для инвалидов, вся территория находится под видеонаблюдением в рамках системы «Безопасный регион».

Напомним, что еще три дома для переселения жителей из аварийного жилья строятся в микрорайоне Левобережье Яхромы. Здесь уже сделаны все внутренние перегородки, ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций и утеплению зданий. Эти три дома планируется сдать в октябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Дмитров Аварийное жилье
20 июня 2024, 16:35
Встреча жителей с депутатами пройдет в Звенигороде 25 июня
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Прием депутатов состоится в Звенигороде 25 июня. Жители Одинцовского округа смогут задать вопросы и получить обратную связь.

Участниками встречи станут первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального Центра управления регионом, сотрудники Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, а также депутаты от партии «Единая Россия» из муниципального совета.

Прием граждан состоится в Доме детского творчества 25 июня с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Некрасова, 8. Записаться на встречу можно по номеру 8 (495) 181-90-10, добавочный 7951. Телефон работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 15:30 с обеденным перерывом с 13:00 до 13:45.

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Одинцово Благоустройство Депутаты
20 июня 2024, 16:34
Свыше 200 аварийных бригад устранят последствия непогоды в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Более 200 аварийных бригад задействовали для устранения последствия сильнейших ливней и ураганного ветра в Подмосковье. Кроме того, в работах участвуют порядка 300 единиц специальной техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что сейчас специалисты убирают поваленные деревья, металлические и бетонные конструкции, а также устраняют подтопления.

Последствия непогоды устраняют в Балашихе, Лобне, Мытищах, Химках и других городских округах. Администрации муниципалитетов находятся на связи с представителями Мосавтодора, которые мониторят дорожную ситуацию и взаимодействуют с экстренными службами.

Соответствующие меры помогают своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность на дорогах.

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Дороги
20 июня 2024, 16:20
«Эдгар» повалил 200 деревьев в Подмосковье
РИА «Новости»
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Ураган «Эдгар» пронесся по Московской области, повалив около 200 деревьев. Есть данные об одном пострадавшем, сообщил представитель экстренных служб в комментарии РИА «Новости».

«При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев», - указал он.

Данные о пострадавшем поступили из Сергиева Посада, добавил собеседник агентства. По его информации, травмы получила женщина.

В 10 округах рухнувшие деревья повредили 26 автомобилей. А в шести начались проблемы с электричеством. Сейчас идут восстановительные работы, чтобы вернуть жителям свет.

В столице из-за урагана погиб пожилой мужчин. Его придавило деревом на Ивановской улице. Травмы получили еще несколько жителей, сообщал источник 360.ru. Точные данные о последствиях непогоды устанавливаются.

Ураган «Эдгар»
20 июня 2024, 16:17
Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Солнечногорска
Солнечногорская областная больница
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Медицинский комплекс российского производства «Ортез-1» поступил в отделение реабилитации Солнечногорской областной больницы. Тренажер предназначен для разработки кистей рук после инсультов, заболеваний центральной нервной системы и различных травм.

Пять медиков уже прошли обучение по работе на новом оборудовании. Для пациентов провели первые тренировки на аппарате. Во время реабилитации пациент отправляет команду при помощи силы мысли, а экзоскелет кисти совершает движения.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева уделяем особое внимание оснащению наших медицинских учреждений современным оборудованием, которое позволяет улучшить качество диагностики и лечения пациентов. В этом году при поддержке регионального правительства в Солнечногорскую областную больницу и ее подразделения запланировано закупить более 100 единиц новейшей техники», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Аппарат закуплен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

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Здравоохранение Больницы Солнечногорск

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