Более 1,5 тысячи жителей Дмитрова переселят из аварийных домов к новому году

Девятиэтажный дом в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский готов на 65%. В настоящее время рабочие провели внутреннюю отделку и завершают работы по кровле. Уже установлены лифты.

Дом на Заречной улице в поселке Деденево практически готов. Также установлены детская и спортивная площадки, парковка с выделенными местами для инвалидов, вся территория находится под видеонаблюдением в рамках системы «Безопасный регион».

Напомним, что еще три дома для переселения жителей из аварийного жилья строятся в микрорайоне Левобережье Яхромы. Здесь уже сделаны все внутренние перегородки, ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций и утеплению зданий. Эти три дома планируется сдать в октябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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