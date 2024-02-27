27 февраля 2024, 18:10

Более 1,5 тысячи юных спортсменов из Подмосковья прошли обследования в НИКИ детства с начала года

НИКИ детства
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Свыше 1,5 тысячи ребят из сборных команд Подмосковья прошли углубленное медицинское обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства с начала года. Юные спортсмены сдают анализы и проходят полную диагностику, включая ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также консультации 12 специалистов.

По словам руководителя Центра по спортивной медицине Дарьи Коледовой, продолжительность осмотра одного пациента не превышает трех часов. Ребят принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог и другие узкопрофильные специалисты. При необходимости детям назначают дополнительные консультации.

После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам или соревнованиям. В НИКИ детства обследования проходят и паралимпийцы - с начала года врачи осмотрели 14 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Медицина
27 февраля 2024, 18:38
Более 2 тысяч учителей Подмосковья получили компенсации за аренду жилья в феврале
МЕДИАСТОК.РФ
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Программу по компенсации аренды жилья для педагогов запустили в Московской области 1 февраля. За это время услугой воспользовались более 2,2 тысячи учителей.

Выплаты в размере 20 тысяч рублей предоставляются педагогам по семи направлениям: русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, а также учителям начальных классов.

«Наша цель - поддержать учителей, которые уже работают в регионе, а также создать достойные условия для привлечения новых педагогических кадров», - прокомментировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление на портале госуслуг. В программу могут войти педагоги с нагрузкой не менее 27 часов в неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Учителя
27 февраля 2024, 18:11
«Важно подготовиться к следующей зиме». Воробьев — о модернизации системы ЖКХ в Подольске в 2024 году
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Модернизация системы ЖКХ начнется в Подольске в 2024 году. На территории городского округа также построят три новые школы и три детских сада. Об этом стало известно на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой округа Григорием Артамоновым, в ходе которой наметили план по обновлению системы теплоснабжения и благоустройства.

Губернатор подчеркнул, что Подольск пережил весьма сложный период этой зимой.

«Мы с вами работали в микрорайоне Климовск, взяли на себя обязательства, связанные с модернизацией системы ЖКХ. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями, разъясняете все, что касается ремонта дворов, подвалов, сетей. То, о чем мы договаривались, обязательно нужно исполнить, включая входные группы, которые мы активно будем делать летом. И конечно, важно подготовиться к следующей зиме», - указал глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что теперь котельная в Климовске находится в собственности Московской области. Он также дал поручение Григорию Артамонову отдельно заняться системой ЖКХ в части оперативного реагирования.

«Знаю, что вы эту работу налаживаете. Расскажите, как обстоят дела. И, самое главное для нас - довести до жителей: где и какие работы мы будем производить в весенне-летний период, потому что это тоже вызовет неудобства, поскольку мы будем менять сети», - добавил Воробьев.

Планы на текущий год включают замену пяти участков магистральной теплосети в микрорайоне Климовск, обновление котельной и модернизацию котельного оборудования. Также планируется сменить вышедшую из строя запорную арматуру и установить новые индивидуальные тепловые пункты.

Григорий Артамонов отметил, что программа уже утверждена и находится в процессе уточнения по выполнению работ, включая замену внутридомовых коммуникаций, капитальный ремонт многоквартирных домов, модернизацию сетей и котельной.

Кроме того, планируется строительство новой тепловой ветки через микрорайон Климовск, реконструкция котельных на улицах Победы и Ульяновых, а также модернизация тепловых сетей в различных микрорайонах.

«Переложим теплосети в микрорайоне Шепчинки, выведем из эксплуатации несколько устаревших котельных и модернизируем две существующие, которые перекроют потребности всего микрорайона. Совместно с Фондом капитального ремонта будем синхронизировать работы с перекладкой внутридомовых коммуникаций. Также модернизируем сети в микрорайоне Силикатная», - рассказал Григорий Артамонов.

В планах также переселение жителей из ветхого жилья. Артамонов отметил, что на данный момент рассматриваются площадки в микрорайонах Шепчинки, Северный и Южный для строительства новых многоквартирных домов.

Более того, в рамках госпрограммы на 2024–2026 годы предусмотрено строительство новых школ и детских садов. В планах возведение трех новых школ и реконструкция Гимназии № 4. Также будет завершено строительство трех детских садов в различных микрорайонах и обновление отделения детского сада при СОШ № 24.

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Подольск Школы ЖКХ Андрей Воробьев Детские сады
27 февраля 2024, 17:58
Земельные инспекторы Подмосковья осмотрят 162 участка в 2024 году
МИО МО
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Земельные инспекторы и сотрудники налоговой проверят использование 162 муниципальных участков в 2024 году. Это в два раза больше, чем в 2023-м.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, участки для строительства жилых домов, огородничества и садоводства имеют льготную ставку 0,3%. Если земли использую в коммерчески целях, то арендатор платит 1,5%.

«Это же касается и участков, предназначенных для сельхозпроизводства. Так, по материалам органов государственного земельного контроля в 2023 году земельный налог с налоговой ставкой 1,5% начислен по 1 986 земельным участкам в связи с их нецелевым использованием на общую сумму 92 миллиона рублей», - сказала она.

Сотрудники земельного контроля проверяют участки с высоким риском обнаружения нарушений, фиксируют их и направляет данные в налоговую службу.

По словам начальника отдела имущественных и ресурсных налогов Натальи Симаковой, на решение ведомства о повышенной ставке влияет качество предоставляемых материалов специалистами мунземконтроля.

«Поэтому для повышения качества проводимой работы мы совместно с Минимуществом организовываем выездные „кустовые“ совещания на площадках администраций муниципалитетов, на которых проводим обучение сотрудников органов местного самоуправления и налоговых органов по корректному составлению и дальнейшему использованию актов осмотров», - добавила она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
27 февраля 2024, 17:57
Свыше 25 тысяч человек посетили праздничную программу на 23 Февраля в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, прошла почти в 70 парках Московской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Праздник под названием «Разрешите поздравить?» собрал свыше 25 тысяч жителей и гостей Московской области.

Посетителям предложили тематические концерты, выступление военного оркестра, конкурсы, соревнования, показательные выступления юнармейцев. Для маленьких гостей предусмотрели анимационные программы и мастер-классы по изготовлению открыток, лепке из глины и росписи фигурок. Ребята постарше могли собрать и разобрать автомат, участвовать в веселых стартах и «Зарнице».

На празднике угощали солдатской кашей и горячим чаем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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Праздники 23 февраля Парки

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