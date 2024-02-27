Более 1,5 тысячи юных спортсменов из Подмосковья прошли обследования в НИКИ детства с начала года

Модернизация системы ЖКХ начнется в Подольске в 2024 году. На территории городского округа также построят три новые школы и три детских сада. Об этом стало известно на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой округа Григорием Артамоновым, в ходе которой наметили план по обновлению системы теплоснабжения и благоустройства.

Губернатор подчеркнул, что Подольск пережил весьма сложный период этой зимой.

«Мы с вами работали в микрорайоне Климовск, взяли на себя обязательства, связанные с модернизацией системы ЖКХ. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями, разъясняете все, что касается ремонта дворов, подвалов, сетей. То, о чем мы договаривались, обязательно нужно исполнить, включая входные группы, которые мы активно будем делать летом. И конечно, важно подготовиться к следующей зиме», - указал глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что теперь котельная в Климовске находится в собственности Московской области. Он также дал поручение Григорию Артамонову отдельно заняться системой ЖКХ в части оперативного реагирования.

«Знаю, что вы эту работу налаживаете. Расскажите, как обстоят дела. И, самое главное для нас - довести до жителей: где и какие работы мы будем производить в весенне-летний период, потому что это тоже вызовет неудобства, поскольку мы будем менять сети», - добавил Воробьев.

Планы на текущий год включают замену пяти участков магистральной теплосети в микрорайоне Климовск, обновление котельной и модернизацию котельного оборудования. Также планируется сменить вышедшую из строя запорную арматуру и установить новые индивидуальные тепловые пункты.

Григорий Артамонов отметил, что программа уже утверждена и находится в процессе уточнения по выполнению работ, включая замену внутридомовых коммуникаций, капитальный ремонт многоквартирных домов, модернизацию сетей и котельной.

Кроме того, планируется строительство новой тепловой ветки через микрорайон Климовск, реконструкция котельных на улицах Победы и Ульяновых, а также модернизация тепловых сетей в различных микрорайонах.

«Переложим теплосети в микрорайоне Шепчинки, выведем из эксплуатации несколько устаревших котельных и модернизируем две существующие, которые перекроют потребности всего микрорайона. Совместно с Фондом капитального ремонта будем синхронизировать работы с перекладкой внутридомовых коммуникаций. Также модернизируем сети в микрорайоне Силикатная», - рассказал Григорий Артамонов.

В планах также переселение жителей из ветхого жилья. Артамонов отметил, что на данный момент рассматриваются площадки в микрорайонах Шепчинки, Северный и Южный для строительства новых многоквартирных домов.

Более того, в рамках госпрограммы на 2024–2026 годы предусмотрено строительство новых школ и детских садов. В планах возведение трех новых школ и реконструкция Гимназии № 4. Также будет завершено строительство трех детских садов в различных микрорайонах и обновление отделения детского сада при СОШ № 24.

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