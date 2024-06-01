01 июня 2024, 16:48

Более 1,5 тысячи школьников из Химок сдали ОГЭ по обществознанию

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В 14 школах Химок прошел основной государственный экзамен по шести предметам. Одним из самых популярных стало обществознание — его решили сдавать более 1,5 тысячи выпускников.

Девятиклассники уже написали основной государственный экзамен по шести предметам - иностранные языки, химия, биология, информатика и обществознание. Обществознание решили сдать более 1,5 тысячи ребят.

«В этом году экзамены провели на базе 14 школ. В аттестации по биологии приняли участие 398 школьников, а по обществознанию - 1564. Итоговые испытания по информатике сдавали 568 человек, а по иностранным языкам - 582», - поделилась директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.

Результаты по всем предметам будут известны не позднее 11 июня. Ознакомиться с ними можно в школах, а также на сайте Регионального центра обработки данных.

Всего в этому году экзамены сдают 93 тысячи выпускников Подмосковья. Резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог сдать ОГЭ в срок, предусмотрены 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля.

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Химки Школьники Экзамены
01 июня 2024, 16:12
День защиты детей отпраздновали в реабилитационном центре Воскресенска
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В День защиты детей активисты и сторонники партии «Единая Россия» организовали праздник для воспитанников социально-реабилитационного центра Воскресенска. Ребята получили подарки и угостились мороженым.

Для воспитанников реабилитационного центра провели развлекательную программу с аквагримом и веселыми мастер-классами. Дети научились надувать огромные мыльные пузыри и получили в подарок мелки, краски, книги, пластилин, воздушные шары и мороженое.

«Празднование Дня защиты детей - это важное напоминание о том, что каждый ребенок заслуживает счастливого детства, полного любви, заботы и возможностей для развития. Это день, чтобы отметить достижения в области защиты прав детей и обратить внимание на проблемы, с которыми они сталкиваются в разных уголках мира», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Праздник прошел в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Его цель - защищать права семей и поддерживать традиционные ценности.

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Дети Воскресенск «Единая Россия»
01 июня 2024, 15:53
Спортсмены из Химок выиграли Первенство Подмосковья по автокроссу
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» представили Химки на Первенстве Москвы и Подмосковья по автокроссу. По итогам соревнований спортсмены завоевали две золотые и бронзовую медали.

В рамках Кубка Kramar Motorsport соревновались автогонщики из разных регионов России. Состязания прошли на грунтовом кольцевом треке. Спортсмены из Химок Илья Курганов и Кирилл Барбаков завоевали две победы в классах Д3-250 и Д2-Юниор. Матвей Емельянов стал обладателем бронзовой медали в классе Д3-Мини. Автогонщики выступили под руководством тренера Андрея Куропаткина.

«Наши ребята - огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Искренне поздравляю каждого с заслуженными наградами! Продолжайте и дальше трудиться, развиваться в сфере спорта», - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Также на этапе Первенства Республики Татарстан в Набережных Челнах почетное третье место в классе Д3-250 занял еще один воспитанник «Интеграла» Александр Абрамов. А Роман Небыков, самый младший участник команды, победил в автокроссе в классе багги Д3-микро в поселке Веселовка. Ранее Роман занял второе место в одной из категорий в третьем этапе Чемпионата и Первенства России.

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Спортсмены Дети Химки
01 июня 2024, 15:41
Подмосковный НИКИ детства провел онлайн-марафон «Бегом за здоровьем» 1 июня
Пресс-служба Минздрава МО
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НИКИ детства накануне Дня защиты детей провел онлайн-марафон «Бегом за здоровьем». В мероприятии поучаствовали более 200 человек не только из Подмосковья, но Новосибирска, Сургута, Уфы, Нижнего Тагила, Казани, Сахалина, Москвы и других городов страны.

«Трое самых активных участников получили призы - подписку на творческие онлайн-курсы. Кроме того, ребята получили еще один подарок - „Дневник здоровья“. Это увлекательный адвент-дневник, в котором ребята смогут заполнять специальные страницы, посвященные здоровому образу жизни», - рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Интересные задания для участников подготовили врачи НИКИ детства, Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, а также медики из других регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Больницы Врачи
01 июня 2024, 13:47
Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности на выходные
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в Московской области на предстоящие выходные. До 3 июня в лесах запрещается разводить костры.

В субботу, 1 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, третий класс - в Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах, в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Шатурском - второй класс и в Волоколамском - первый.

Такая же обстановка прогнозируется и 2 июня, а в понедельник, 3 июня, в Истринском и Шатурском лесничествах класс пожарной опасности понизится до первого.

В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует немедленно о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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