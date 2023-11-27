Более 1,5 тысячи рабочих и 670 машин вышли на уборку снега в Подмосковье
Расчистка муниципальных и региональных дорог от снега началась ночью 27 ноября. Ликвидировать последствия снегопада вышли 1,5 тысячи рабочих и 670 машин. Работы продолжаются.
По данным Минтранса Подмосковья, к утру в регионе образовались сугробы до восьми сантиметров.
«Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагирует на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололедную обработку проезжей части. На особом контроле стоит работа общественного транспорта: все автобусы выведены на линию, диспетчерский состав работает в режиме повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В понедельник температура воздуха в Подмосковье будет колебаться между -2 и +2 градуса. По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается дождь со снегом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.
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