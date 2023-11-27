27 ноября 2023, 09:46

Более 1,5 тысячи рабочих и 670 машин вышли на уборку снега в Подмосковье

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Расчистка муниципальных и региональных дорог от снега началась ночью 27 ноября. Ликвидировать последствия снегопада вышли 1,5 тысячи рабочих и 670 машин. Работы продолжаются.

По данным Минтранса Подмосковья, к утру в регионе образовались сугробы до восьми сантиметров.

«Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагирует на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололедную обработку проезжей части. На особом контроле стоит работа общественного транспорта: все автобусы выведены на линию, диспетчерский состав работает в режиме повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В понедельник температура воздуха в Подмосковье будет колебаться между -2 и +2 градуса. По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается дождь со снегом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.

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Дороги Снегопад
27 ноября 2023, 10:06
Студенты архитектурных вузов помогли создать дизайн-проект для школы №22 в Королеве
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Участники федеральной программы «Школа мечты» разработали дизайн-проекты по обновлению зданий и территорий двух российских СОШ. Одна из них — это школа № 22 в Королеве.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что проект «Школа мечты» создан в поддержку президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений. В разработке проектов участвуют студенты российских вузов, обучающихся по направлению «Архитектура» и «Дизайн». Свои финальные работы участники защитили перед директорами учреждений, командой программы и представителями профильных министерств.

Руководитель департамента развития инфраструктуры Минпросвещения Ирина Шварцман отметила, что студенческие проекты с учетом трендов в образовании - большая помощь для школ. Она выразила надежду, что в рамках программы будут разработаны комплексные решения для обновления школьных пространств.

Директор школы № 22 Королева Николай Загорудкин отметил, что участники проекта предложили нетривиальную концепцию обновления здания. Проект характеризует образовательное учреждение, его уникальность, историю и значимость для микрорайона.

Ожидаемый итог проекта «Школа мечты» - это сотни современных проектов, по которым будут отремонтированы школы во всех регионах России. Долгосрочный эффект - изменение отношения к социальному дизайну.

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Школы Студенты Королев
26 ноября 2023, 23:59
Победителей выставки-конкурса «Воскресенская радуга» наградили в Воскресенске
Телеканал «360»
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Торжественное награждение победителей выставки-конкурса «Воскресенская радуга» состоялось в Воскресенске. Мероприятие прошло во дворце культуры «Юбилейный». Участие в нем принимали учащиеся художественных школ со всей Московской области.

У Елены и Александра есть весомые причины гордиться внучкой. В этом году ее работу выбрали для участия в областной выставке «Воскресенская радуга» и оценили по достоинству. Анастасия занимается живописью в детской школе искусств «Фламинго» три года и с любовью отзывается о своих преподавателях.

«Преподаватели у меня мне очень нравятся, как они обучают. Если что-то не понимаешь, они попытаются объяснить по-другому. Любую идею поддерживают», - рассказала лауреат выставки-конкурса «Воскресенская радуга» Анастасия Андросова.

Именно детская школа искусств «Фламинго» стоит у истоков создания конкурса «Воскресенская радуга». За годы проведения он вырос до областного уровня и стал хорошо известен за пределами округа. В этот раз на выставке можно было увидеть более 470 работ по живописи, скульптуре и декоративно-прикладному творчеству из 30 городских округов Подмосковья.

«Одна из целей, которая является важной, является создание условий для самореализации талантов, поэтому ваш труд очень важен и виден. Спасибо вам большое!» - подчеркнула заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

Выявить лучшие работы и определить среди них победителей было непросто. Однако рисунок Софьи Борисовой, по мнению жюри, единогласно завоевал Гран-при конкурса. Девочка учится живописи в детской школе искусств № 5 в Люберцах.

«У меня есть дома собака, и я ее очень люблю. Я решила изобразить ее в картине. Вот эта собака очень похожа на мою. Я хочу стать художником, либо стать архитектором», - поделилась Софья Борисова.

Отметим, что для художников важно развивать кругозор и уметь сравнивать свои работы с другими в любом возрасте. «Воскресенская радуга» - эта прекрасная возможность продемонстрировать мастерство учеников и мотивировать их на новые свершение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик.

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Воскресенск конкурсы
26 ноября 2023, 23:43
Предприятие «МолоПак» из Чехова полностью заместит импортную упаковку
Телеканал «360»
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Замена ушедшим с отечественного рынка иностранным компаниям-производителям асептической упаковки для жидких продуктов проявилась в городском округе Чехов. Компания «МолоПак» еще в 2012 году наладила изготовление российского аналога «ТетраПака», а сейчас готова к полному импортозамещению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин рассказал, что на предприятии очень много делается детского питания.

«Мы очень много делаем детского питания. Вот новое оборудование пришло именно для этого цеха», - поделился Тимур Гущин.

Заменить выстроенные годами цепочки поставок сырья для производства асептической упаковки было очень непросто, но «МолоПаку» совместно с отечественными предприятиями деревообработки и химической индустрии это удалось.

«Мы имели стандартные поставки постоянных наших поставщиков, у которых не было никаких проблем. Когда они единовременно отказали в поставках, естественно, для нас это был вызов - найти в России компоненты, которые будут заменять импортные материалы. Мы долго искали, смотрели, заводами тестировали и на сегодня мы вышли на, что все материалы, которые мы сегодня используем, соответствуют всем международным стандартам как качества, так и гигиены», - подчеркнул Тимур Гущин.

Реализация импортозамещающего проекта стала возможной благодаря губернаторской программе Московской области «Земля за 1 рубль». Новое производство введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Оно создаст 120 новых рабочих мест.

«Сейчас у них на стадии строительство второго цеха, что как раз позволит нарастить производство в два раза. Потребность сейчас очень большая, с учетом санкций. Предыдущие поставщики ограничены в возможностях. Зато для нас это шанс для развития и для движения вперед!» - указал исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Отметим, что долгосрочные планы развития предприятия направлены на запуск в производство новых форматов упаковки, которые крайне востребованы на российском рынке.

Чехов Заводы Импортозамещение
26 ноября 2023, 23:19
Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Чехове
Телеканал «360»
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Праздничный концерт, посвященный Дню матери, состоялся во дворце культуры в Чехове 24 ноября. Творческие коллективы ДК подготовили зрелищные постановки, танцевальные номера, а также душевные песни. Со сцены гостей поздравили представили администрации городского округа.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Заместитель главы администрации городского округа Чехов Евгений Градсков выступил с приветственной речью.

«Сколько у вас дома профессий, я вот так сейчас посидел, прикинул, очень много. Мама и учитель в семье, и медик, и повар, и клинер, и портниха, и все-все это мама и самое главное вы еще и хранительницы очага. Тех, кто создает семейный уют, заботу ведь все мы дети пока наши мамы живы. Счастья вам, здоровья и благополучия. С праздником!» - поздравил присутствующих Евгений Градсков Не обошлось и без церемонии награждения. Евгений Градсков и председатель совета депутатов Галина Козина торжественно вручили со сцены почетные грамоты и цветы многодетным матерям. Поздравляли коллег и сами виновницы торжества.

«Ну, конечно же, я хочу пожелать крепкого здоровья, жизнелюбия. И помнить, что господь бог с нами и все будет хорошо, он наш первый помощник», - поделилась многодетная мама Зинаида Гринева В этот вечер поздравления лились рекой не только со сцены. Маленькие гости мероприятия так же присоединились к чествованию своих мам. Завершил торжественную церемонию фееричный номер с рисованием на песке под аккомпанемент симфонического оркестра.

Чехов

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