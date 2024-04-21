Более 1,5 тысячи исследований полости рта провели в Химках

«Исходя из полученных данных, если возникает подозрение на рак, пациента направляют на дополнительные исследования в центр амбулаторной онкологической помощи нашей больницы. После чего начинается необходимое лечение», - сказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Рак полости рта занимает около 6% от всех случаев онкологических заболеваний. Важно знать, что этот вид рака может локализоваться в различных частях полости рта, включая щеки, дно рта, язык, альвеолярный отросток, нёбо и десны.

Для удобства жителей следующий Единый день диспансеризации запланирован на 20 апреля. В этот день все желающие могут пройти обследование в любой из поликлиник Химок. Необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

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