Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в благотворительном забеге в Коломне

Забег на дистанцию 21,1 километра прошел по исторической части города вдоль стен кремля. Были короткие маршруты протяженностью три и 10 километров, а для детей были дистанции 300 и 600 метров. Также «Забег безграничных возможностей» провели участников с ОВЗ. Собранные участниками забега средства направили в Коломенский семейный центр.

«Вот уже много лет наш фонд проводит благотворительный забег „Пульс добра“, чтобы поддержать детские социальные учреждения, сделать жизнь их воспитанников более комфортной. Уверена, что сердца наших подопечных будут биться быстрее и радостнее, зная, что есть так много людей, которым не безразлично их здоровье и благополучие», - рассказала президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев поблагодарил Екатерину Юрьевну за доверие и возможность вновь провести забег на территории муниципалитета. Напомним, забег «Пульс Добра» проходит при поддержке Минспорта Московской области с 2015 года.

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