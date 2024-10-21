Более 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Лидером по посещаемости на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе - здесь побывали 54 тысячи человек. В тройку самых востребованных вошли также парк Толстого (Химки) и городской парк в Пушкинско.

Самым активным днем стало воскресенье, когда парки приняли более 293 тысяч человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 170 тысяч человек.

Посещаемость парковых каруселей с 14 по 20 октября тоже выросла и составила более 8,83 тысячи человек.

Благоустройство общественных пространств и зон отдыха остается в числе приоритетных направлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году преобразятся еще 75 пространств.