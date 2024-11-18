18 ноября 2024, 11:04

Более 1,3 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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Подмосковные парки приняли 1,3 миллиона гостей в период с 11 по 17 ноября. Это на 210 тысяч посетителей больше, чем за такой же период в 2023 году.

Самым активным днем в парках стало воскресенье, когда на прогулку отправились 207 тысяч жителей. За оба выходных дня посещаемость составила более 406 тысяч человек.

Самым посещаемым на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе - тут побывало 43 тысячи человек. В тройке популярных оказались также Фабричный парк в Истре и парк Мира в Мытищах.

Посещаемость каруселей в парках составила более 5,63 тысячи человек за неделю.

Еще 75 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2025 году, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Отдых Благоустройство Парки
18 ноября 2024, 11:23
Инспекторы в Балашихе напомнили об ответственности за нетрезвое вождение
Медиасток.рф
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Госавтоинспекция Балашихи напомнила водителям о серьезных последствиях управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это правонарушение считается одним из самых опасных и может привести к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей, а также лишению прав на срок от 1,5 до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возможны серьезные санкции, включая лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортным средством на три года.

Кроме того, инспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в дежурную часть по телефону: 8 (495) 521-99-02 о водителях, которые ведут себя неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

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Балашиха Водители
18 ноября 2024, 11:16
Оформление педагогических рекомендаций перевели в цифру в Подмосковье
Медиасток.рф
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Услугу по оформлению заключений психолого-медико-педагогической комиссии обновили на региональном портале в Подмосковье. Теперь документы будут направлять в электронном виде в личный кабинет.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за четыре месяца услугой воспользовались 11 тысяч раз. Теперь сервис стал еще удобнее - получить заключение можно будет без очного визита.

«Ранее заявителю приходилось очно посещать центральную или территориальные комиссии, чтобы получить заключение. Сейчас благодаря „цифре“ документ можно будет скачать в личном кабинете на региональном портале», - сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Сервис доступен в разделе «Образование» - «Образование детям». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Специалисты изучат индивидуальные особенности ребенка и дадут рекомендации для обучения и воспитания.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.

Госуслуги
18 ноября 2024, 11:13
Новая поликлиника в микрорайоне Саввино откроется в декабре в Балашихе
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Завершается подготовка к открытию новой поликлиники в микрорайоне Саввино, которая сможет принимать до 670 пациентов в смену. Главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов осмотрел медицинское учреждение и проверил его готовность к приему первых посетителей.

Во время инспекции Михаил Антипов вместе с представителем подрядчика и сотрудниками поликлиники прошел по зданию, осмотрев зоны комфортного ожидания и кабинеты, которые уже укомплектованы мебелью и современным оборудованием, включая рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Специалисты, работающие с этим оборудованием, уже проходят обучение.

«В поликлинике все готово к полноценной работе. Здание принято в муниципальную собственность, сейчас готовимся к процессу лицензирования. Открытие планируем на декабрь», - отметил главный врач.

Во взрослом и детском отделениях прием будут вести участковые врачи и узкие специалисты, включая врачей-онкологов. Также заработает отделение реабилитации для детей. В дополнение планируется открытие диспетчерского центра по приему и обслуживанию вызовов на дому жителей микрорайона Железнодорожный.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Здравоохранение Поликлиники Медицина Балашиха
18 ноября 2024, 11:05
Новую дорогу проложили до Олимпийского проспекта в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Съезд на Пироговское шоссе начали строить в Мытищах. Работы перешли в завершающую стадию.

Проложили нижний слой основания дороги от моста до Олимпийского проспекта, готовятся устанавливать бордюр.

Параллельно укладывают асфальт на Мытищинской хорде до Угольной улицы, устанавливают борты и опорные плиты, размещают отбойный брус и прокладывают верхний слой асфальта на мосту. Реконструкцию этой части дороги завершат в 2025 году.

Полностью достроить основной ход обещали до конца этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Минтранс РФ Строительство Дороги

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