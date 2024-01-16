16 января 2024, 11:45

Более 1,2 тысячи свалок выявили в Подмосковье за год

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Минэкологии Подмосковья подвело итоги работы по выявлению и ликвидации незаконных свалок за год. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, борьба со свалками ведется опережающими темпами.

«В течение года в регионе было выявлено 1295 свалок общей площадью около 213 тысяч квадратных метров. Ликвидировано же, с учетом ранее обнаруженных, 1309 свалок общим объемом более 115 тысяч кубометров и суммарной площадью более 230 тысяч квадратных метров», - подчеркнул министр.

Фирсов отметил, что это эквивалентно 32 футбольным полям. Положительной динамики удалось добиться с помощью четко выстроенного межведомственного взаимодействия, совместной работы Минэкологии, Главного управления содержания территорий, правоохранительных органов и других ведомств.

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Минэкологии Подмосковья Экология
16 января 2024, 12:46
Незаконную рекламу сняли с деревьев в Наро-Фоминске
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Работа по выявлению незаконной рекламы проводится в Наро-Фоминске на регулярной основе. Так, сотрудники Комлесхоза сняли 15 рекламных табличек, размещенных на деревьях.

Лесничие предупреждают, что размещение рекламы на деревьях является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

«Соблюдение лесного законодательства позволит сохранить подмосковные леса в чистоте и уберечь от гибели деревья», - отметил старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Виктор Катков.

Подобная реклама наносит вред деревьям, например, гвоздь может занести в древесину споры грибка, а проволока или веревка со временем врастают, что приводит к слому ствола.

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Минэкологии Подмосковья Экология
16 января 2024, 12:37
Жителям Подмосковья перечислили способы профилактики гриппа и ОРВИ
Наталья Лымарь
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Зимой организм истощает запасы витаминов и становится более подвержен простудам и вирусам. Терапевт из Люберец Карина Садыхян рассказала, как помочь себе в высокий сезон гриппа и ОРВИ.

Считается, что самое эффективное средство профилактики от гриппа - это прививка. Но делать ее нужно перед началом эпидемического сезона, а сейчас он в самом разгаре. О других методах поддержки организма - эффективных и не очень - рассказала врач-терапевт поликлиники № 5 Люберецкой областной больницы Карина Садыхян.

«Я считаю, что витамин С эффективен, но обычно мы назначаем комплекс, куда входит еще и витамин D, а также микроэлементы. Это, например, цинк, который тоже доказал свою эффективность не только в профилактике, но и в лечении вирусных и простудных заболеваний», - говорит медик.

А вот от бесконтрольного приема иммуномодуляторов Садыхян посоветовала воздержаться - это может оказать негативное воздействие на организм. Назначать такие препараты должен врач.

Основными средствами профилактики простуд терапевт считает здоровый образ жизни, физическую активность и правила питания.

«Я рекомендую всем средиземноморскую диету, которая хорошо сбалансирована по калориям и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, так как там много клетчатки. А такие народные средства, как, например, зубчик чеснока, который раньше вешали на шею детям, больше подходит для успокоения родителей», - отметил доктор.

Дома нужно чаще проветривать и проводить влажную уборку, соблюдать личную гигиену и одеваться по погоде, не допуская переохлаждение организма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья. В Московской области уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Грипп Врачи ОРВИ
16 января 2024, 12:20
Почти 28 тысяч услуг оформили в цифровых зонах МФЦ Подмосковья в январе
Unsplash
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Жители Подмосковья оформили около 28 тысяч услуг в цифровых зонах МФЦ с начала января, из них 66% — на региональном портале. Об этом сообщили в министерстве госуправления, IT и связи.

Сотрудники МФЦ помогают жителям получать электронные услуги в смарт-центрах. Цифровые зоны есть во всех городских округах, а в некоторых занимают отдельные помещения. Для жителей оборудовано 824 рабочих места с бесплатным доступом к региональному и федеральному порталам госуслуг.

В январе через цифровые МФЦ подали 18,6 тысячи заявлений на региональном портале и 9,2 тысячи - на федеральном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет Госуслуги МФЦ
16 января 2024, 12:18
Вокалисты и артисты шоу-театра выступят на концерте в Котельниках
Unsplash
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Праздничный концерт «Рождественский калейдоскоп» пройдет в Доме культуры «Силикат» в Котельниках 18 января. В мероприятии примут участие вокально-инструментальный ансамбль, а также артисты шоу-театра «Ковер-самолет».

Коллектив шоу-театра регулярно получает награды на различных конкурсах и фестивалях. Среди многочисленных наград и благодарностей есть немалое количество дипломов, грамот и других документов, подтверждающих его заслуги.

Праздничный концерт начнется в 19:00. Вход свободный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм

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