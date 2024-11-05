Более 1,2 тысячи нарушений зафиксировали в лесах Подмосковья с начала года

Как пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов, чаще всего эти нарушения совершают жители садоводческих и дачных кооперативов, выбрасывающие строительный мусор, растительные отходы и сливающее сточные воды со своих участков.

Наибольшее число нарушений зарегистрировано в Ступинском лесничестве - 149 случаев, за ним следуют Дмитровское с 134 случаями, Истринское - 131 случай, Сергиево-Посадское - 96 случаев и Московское учебно-опытное - 94 случая.

За несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы. Для физических лиц - до пяти тысяч рублей, для должностных - до 40 тысяч рублей и для юридических - до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесам и их природным объектам.