15 ноября 2023, 15:35

Более 1,2 тысячи дефектов уличного освещения исправили в Подмосковье с начала осени

АДМ Химки
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Инспекторы ГУСТ выявили более 1,5 тысячи неисправностей в работе уличного освещения в Подмосковье с начала осени. Большинство дефектов уже исправили.

«Фиксировали нарушения как с помощью привычных классических инспекций, так и через нейросетевые комплексы и камеры „Безопасный регион“. Специалисты коммунальных предприятий Подмосковья устранили уже более 1,2 тысячи замечаний. Серпухов исправил 90%, Пушкинский и Волоколамский - по 97% каждый», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

В ноябре количество дефектов освещения снизилось. Искусственный интеллект выявил только 69 замечаний с начала месяца, а инспекторы при проверках зафиксировали еще 108. Большая часть нарушений устранена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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ЖКХ
15 ноября 2023, 15:24
Дорожные знаки восстановили еще в шести округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Дорожные знаки привели в порядок в шести округах Подмосковья. Работы провели после обследования сети в Павловском Посаде, Лыткарине, Мытищах, Солнечногорске, Раменском и Зарайске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорожные знаки привели в порядок вблизи деревень Быково, Данилово и Саурово в Повловском Посаде, на улице Степана Степанова в Лыткарине, а также в деревне Белянино в Мытищах и на Тимоновском шоссе в Солнечногорске. Некоторые из них установили, а где-то провели ремонт и удалили рекламу.

Одной из распространенных проблем на дорогах является плохая видимость развернутых дорожных знаков. Их привели в порядок на Красноармейской улице и в деревне Аксено-Бутырки в Раменском, в деревне Алферово в Павловском Посаде и на улице Пионерской в Зарайске.

Замена знаков необходима для безопасности дорожного движения. Эту работу проводят в Подмосковье регулярно и контролируют при помощи цифровой системы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
15 ноября 2023, 14:50
Мигрантам напомнили о возможности онлайн встать на учет по месту пребывания в Подмосковье
Unsplash
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Проживающие в Подмосковье иностранцы могут встать на учет по месту пребывания при помощи портала госуслуг. Процедуру сделали более удобной и перевели в онлайн-формат.

Как рассказала директор МФЦ Рузы Светлана Бебешева, чаще всего мигранты легко осваивают новые технологии. Тем, кто не сможет разобраться самостоятельно, помогут консультанты.

«В основном мигранты легко осваивают новые технологии, другим мы готовы помочь разобраться. Для этого необходимо обратиться в многофункциональные центры, где наши консультанты всегда окажут помощь с подачей заявления», - сказала она.

Через «Госуслуги» иностранцы смогут пожать уведомление о своем прибытии в миграционный орган, а также о прибытии своих несовершеннолетних детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Госуслуги
15 ноября 2023, 14:46
Три подмосковные команды стали призерами турнира «Золотая шайба» 3×3
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​Три хоккейные команды из Московской области завоевали призовые места на турнире «Золотая шайба» 3×3. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Среди юношей 2006–2007 годов рождения третье место занял хоккейный клуб «Энергия-Центр» из Сергиева Посада. Среди девочек 2011–2013 годов рождения вторыми стали участницы клуба «Капитан» из Ступина. Коллектив этого же клуба завоевали серебро в категории 2006–2008 годов рождения.

Соревнования прошли в городе Салават в Башкортостане со 2 по 8 ноября и в Нижегородской области с 9 по 14 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Хоккей Сергиев Посад Ступино
15 ноября 2023, 14:31
Минэкологии пригласило жителей Подмосковья присоединиться к исследованиям птиц
Фото Анны Евсеевой
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Жителей Московской области пригласили присоединиться к исследованиям местных птиц. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Исследования проходят в рамках проекта «Российская зима 2023-2024». В первый день 93 наблюдателя из регионов сделали 545 наблюдений для 95 видов. Среди них оказались краснокнижные виды - это филин, орлан-белохвост, черноголовый хохотун и другие.

«Подмосковные бердвотчеры по традиции сразу массово присоединились к проекту, и Подмосковье на сегодняшний день находится на седьмом месте среди регионов России по количеству наблюдений и на третьем - по количеству наблюдаемых видов», - сообщил министр Тихон Фирсов.

Подмосковные наблюдатели зафиксировали 38 видов птиц, в том числе редких. Например, некоторые заметили малого пестрого дятла в Серпухове. Подробности о проекте можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Минэкологии Подмосковья

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