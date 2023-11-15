Более 1,2 тысячи дефектов уличного освещения исправили в Подмосковье с начала осени

«Фиксировали нарушения как с помощью привычных классических инспекций, так и через нейросетевые комплексы и камеры „Безопасный регион“. Специалисты коммунальных предприятий Подмосковья устранили уже более 1,2 тысячи замечаний. Серпухов исправил 90%, Пушкинский и Волоколамский - по 97% каждый», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

В ноябре количество дефектов освещения снизилось. Искусственный интеллект выявил только 69 замечаний с начала месяца, а инспекторы при проверках зафиксировали еще 108. Большая часть нарушений устранена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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