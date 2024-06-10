Более 1,2 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные
Жители Московской области смогли бесплатно проверить свое здоровье в парках региона. Акция проводилась в 33 городах, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других.
«Уже третий год подряд мы проводим в парках Подмосковья акцию по проверке здоровья. Удобно, что человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В этом году возможность диагностики в парках воспользовались 1,2 тысячи человек, из них более 600 - на прошедших выходных.
Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале « Здоровье ».
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