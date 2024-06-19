19 июня 2024, 12:47

Более 1,2 тысячи человек приняли участие в заплыве на открытой воде в Истре

Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Istra прошел на Истринском водохранилище 16 июня. В нем приняли участие более 1,2 тысячи человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, организатором мероприятия выступила крупнейшая международная плавательная серия X-WATERS. В заплыве приняли участие спортсмены из разных городов России, а также из Турции, Белоруссии, ОАЭ и Узбекистана.

Соревнования провели на дистанциях 500 метров, а также один, два и шесть километров. Дети состязались на 50 и 200 метрах. В результате все пловцы получили медали, а лучшие спортсмены примут участие в чемпионате X-WATERS World Championship после всех стартов сезона.

Следующие соревнования пройдут 17 августа на Рузском водохранилище. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
19 июня 2024, 13:39
Занятия по газовой безопасности проведут в 68 школах Подмосковья во время каникул
Мособлгаз
Читайте нас в: Google Новости
Обучающий курс от «Мособлгаза» пройдет в 68 подмосковных школах. К акции «Безопасные каникулы» присоединятся более двух тысяч ребят. Им расскажут о правилах использования бытового газа.

Как рассказали в региональном Минобразования, занятия проходят ежегодно в рамках проекта \"Умные каникулы\". Для учащихся младших классов проведут \"Газовую эстафету\" с выполнением заданий на время, а семи- и восьмиклассники посоревнуются в тематическом квесте.

Для более взрослых школьников проведут профориентационные мероприятия, где расскажут об оборудовании газовиков и особенностях профессии.

Программа продлится до 26 июня. Самые активные школы получат призы, а дети смогут отправиться в лагерь \"Детский наукоград\" в Рузе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Образование
19 июня 2024, 12:58
Юные мультипликаторы из Ногинска победили на международном фестивале
Читайте нас в: Google Новости
Школьники из Ногинска отличились на международном фестивале авторской детской мультипликации «Я творю мир». Ребята заняли 1-е и 3-е место в двух номинациях.

Ученики центра образования № 8 победили в номинации «Мультфильмы без границ». Для мультфильма «Барыня - сударыня» ребята сами слепили из глины фигурки и раскрасили их по мотивам дымковской игрушки. Затем вместе с наставниками они сняли мультик, который и покорил сердца жюри.

Воспитанники центра образования № 33 заняли 3-е место в номинации «Ожившая сказка» с мультфильмом «Дружные краски».

Для участия в фестивале было представлено 770 мультфильмов из 52 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Эстонии. Лучшие работы определили в 13 номинациях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Фестивали Богородский Образование
19 июня 2024, 12:58
Более 5 тысяч процедур ЭКО запланировали в Подмосковье в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Процедуры экстракорпорального оплодотворения проводят в Подмосковье по нацпроекту «Демография». В этом году в Московской области запланировано проведение свыше пяти тысяч процедур ЭКО.

«В Московской области с целью повышения доступности медицинской помощи бесплодным парам во всех перинатальных центрах открыты кабинеты репродуктивного здоровья, а также упрощена система отбора и направления пациенток на получение процедуры ЭКО в рамках программы ОМС», - подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Парламентарий подчеркнул, что объем финансирования на эти цели превышает 500 миллионов рублей. Отмечается, что в 2023 году процедуру провели шести тысячам женщинам. Таким образом, годовые плановые показатели перевыполнили на 11,2%.

С подробной инструкцией оформления направления на процедуру ЭКО можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Семья Женщины Нацпроекты
19 июня 2024, 12:45
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с посылками
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников «Почты России» и пытаются получить доступ к онлайн-банку или к аккаунту госуслуг потенциальной жертвы.

Мошенники звонят людям, утверждая, что у них есть посылка из-за рубежа, за которую нужно оплатить таможенный сбор. Если получатель утверждает, что ничего не заказывал, предлагается отказаться от посылки. Для этого злоумышленники просят сообщить код из СМС, необходимый для оформления официального отказа в базах почты.

После получения этого кода мошенники могут получить доступ к личному кабинету мобильного банка жертвы и похитить денежные средства, а также взломать аккаунт госуслуг и завладеть личными данными.

Для защиты от мошенников рекомендуется прерывать подозрительные звонки без выполнения требований звонящего и проверять любую сомнительную информацию, связавшись с организацией по официальному номеру или лично посетив ее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество

Новости по теме