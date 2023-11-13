Более 1,2 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Министр Михаил Хайкин отметил, что в ноябре большим спросом у жителей пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и парковые кафе.

Самым популярным на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, который принял 47 тысяч гостей. В парке Толстого в Химках отдохнули 30 тысяч человек, в парке «Наташинские пруды» в Люберцах - 15 тысяч. В пятерку самых востребованных вошли также парк Стрекалова (Мытищи) и парк «Космос» (Сергиев-Посад).

Самым активным днем для прогулок в парках и лесопарках Подмосковья стала суббота, 11 ноября. Сразу 223 тысячи жителей региона отправились проводить время на свежем воздухе.

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