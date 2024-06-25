Более 1,1 тысячи детей отдохнут в школьных лагерях Воскресенска летом

В школьных лагерях работают опытные наставники. В их числе Любовь Куранова с 56-летним педагогическим стажем. Из них 30 она руководит лагерем дневного пребывания. Главный секрет успеха - это любовь к детям и желание сделать так, чтобы каждому ребенку здесь понравилось.

«Проводятся занятия, опытные педагоги без внимания не оставляют детей ни на одну секунду. В столовой повара очень вкусно готовят. Старшеклассники организовывают концерты и представления, дети помладше общаются, играют в подвижные и настольные игры», - рассказала Любовь Ивановна.

Школьные каникулы - любимое время для детворы. Хоть они и длятся три месяца, но заканчиваются очень быстро. Лагерь при школе дает возможность провести это время активно и весело.

«Все смены в наших лагерях тематические. Основная цель - это развитие культурного и творческого потенциала наших детей, а так же физического и патриотического воспитания детей», - сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

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