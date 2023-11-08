08 ноября 2023, 12:04

Более 1,1 миллиона детей прошли медосмотры в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Профилактические осмотры детей проводят в Подмосковье в определенные возрастные периоды. Такие исследования позволяют выявлять различные патологии, заболевания и другие риски.

«Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 миллиона детей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

После осмотра педиатр заносит в электронную систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка, таким образом, родитель может увидеть документы в электронной медкарте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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Дети Медицина
08 ноября 2023, 12:12
Энергетики завершили ремонт оборудования на подстанции, обеспечивающей Истру электричеством
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Энергетики закончили ремонт коммутационного оборудования на подстанции «Луч» в Московской области, снабжающей электричеством городской округ Истра. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов выполнял филиал «Россетей» - Магистральные электрические сети центра. Оборудование на подстанции обновили, чтобы повысить надежность центра питания, от которого зависит электроснабжение городского округа Истра, научных институтов и объектов историко-культурного наследия федерального значения.

Специалисты отремонтировали 19 единиц оборудования: высоковольтные масляные выключатели и разъединители. Работы шли на действующей подстанции, потребление электроснабжения в процессе не ограничивали.

Высоковольтные выключатели и разъединители - это основное коммутационное оборудование. При коротких замыканиях выключатели обесточивают поврежденные элементы сети, чтобы предотвратить технологические нарушения.

Разъединители применяют для создания видимого разрыва электрической цепи при ремонте и обслуживании электрооборудования. Также их используют для секционирования шин и переключения ЛЭП с одной системы шин на другую.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин ранее сообщил, что регион полностью подготовился к зиме. Территориальные организации ежегодно ведут активную работу по ремонту и обслуживанию электросетевого оборудования, отметил Самарин.

Истра Электричество
08 ноября 2023, 12:11
Аппарат для реабилитации конечностей после травм установили в клиническом центре в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Аппарат радиальной ударно-волновой терапии последнего поколения установили в клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России в Химках. Жители города смогут бесплатно пройти лечение по полису ОМС.

Данная технология используется при реабилитации после спортивных травм, переломов, артритов, артрозов, остеохондрозов и других диагнозов. Благодаря специальной программе процедура приносит быстрый результат, который сохраняется надолго.

«Ударно-волновая терапия - уникальный и признанный метод лечения костей, сухожилий, суставов и мышц. Аппарат применяется в неврологии, ортопедии, кардиологии, урологии, эндокринологии. Терапия в ряде случаев заменяет хирургическое вмешательство. Например, кальцинирующий тендинит или бурсит ранее лечили только с помощью операций», - рассказал врач-реабилитолог клинического центра Федерального медико-биологического агентства России Амир Гогуев.

Действие аппарата заключается в ударно-волновой терапии. Она растягивает мембраны пораженных клеток при помощи акустической волны, увеличивая их проницаемость, а также приток крови и обмен веществ. Кроме того, под воздействием давления звуковых волн разрушаются отложения кальция, притупляется боль и вырабатываются эндорфины.

Специалисты клинического центра Федерального медико-биологического агентства России занимаются физиотерапией и спортивной медициной, а также используют современные методы реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

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Здравоохранение Химки Медицина
08 ноября 2023, 12:06
Еще 3 корпуса построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе
Группа "Самолет"
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Группа компаний «Самолет» продолжает строительство жилого комплекса «Пригород Лесное». Еще три новых корпуса получили разрешение на ввод от Министерства жилищной политики Подмосковья.

«Пригород Лесное» - это масштабный проект, в плане которого 144 многоквартирных дома на 88,6 тысячи жителей. К этому дню достроены еще три новых корпуса - № 7.1, 7.2 и 9. Внутри - от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. Все они будут переданы владельцам с отделкой и установленной сантехникой.

В жилом комплексе «Пригород Лесное» работают четыре детских сада и две школы. Строятся еще три объекта - детский сад, школа и поликлиника для взрослых и детей. Финал реализации проекта запланирован на 2032 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Недвижимость Ленинский округ
08 ноября 2023, 12:05
Министерство благоустройства Подмосковья назвало популярные парки в небольших городах за неделю
Министерство благоустройства Подмосковья
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На минувшей неделе парки в городах Подмосковья с населением менее 100 тысяч человек посетили свыше 12 тысяч жителей. Самым популярным стал городской парк в Павловском Посаде.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на прошлой неделе парки региона в общей сложности посетили более 66 миллионов человек.

«Несмотря на осеннюю погоду, посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей», - отметил он.

Самыми популярными в небольших городах стали городской парк Павловского Посада, где побывали 12 тысяч человек, «Беличий» в Краснознаменске с показателем девять тысяч посещений, а также городской парк Луховиц, «Дубовая роща» в Кашире и парк Победы в Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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