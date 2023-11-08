Более 1,1 миллиона детей прошли медосмотры в Подмосковье с начала года
Профилактические осмотры детей проводят в Подмосковье в определенные возрастные периоды. Такие исследования позволяют выявлять различные патологии, заболевания и другие риски.
«Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 миллиона детей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
После осмотра педиатр заносит в электронную систему ЕМИАС заключение о состоянии здоровья ребенка, таким образом, родитель может увидеть документы в электронной медкарте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.
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