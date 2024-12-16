Боксеры из Солнечногорска заняли первое место на областном турнире

Соревнования собрали более 60 спортсменов из различных округов Подмосковья. Городской округ Солнечногорск представили 14 боксеров, команда по итогам турнира взяла золото. Сборная Дубны завоевала серебро, а бронзовые медали достались команде Зеленограда.

«Этот турнир стал не только спортивным событием, но и важным напоминанием о нашем героическом прошлом. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство и обменялись опытом. Участие наших боксеров и их победы - это свидетельство упорства и стремления к высоким результатам», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках соревнований участники выступили в дисциплине «Удар на силу», где спортсмены показали свои физические возможности. Победителем в этой категории стал Вячеслав Орлов из Солнечногорска с впечатляющим результатом 350 килограммов. Второе и третье места заняли спортсмены из Дубны: Даниил Терентьев с результатом 310 килограммов и Айтемир Эргеншов с 290 килограммами.

Кроме того, благодарственными письмами на мероприятии отметили главного тренера по боксу Александра Михайлова за его неоценимый вклад в воспитание талантливых спортсменов, Дениса Серова, который уже достиг значительных успехов в спорте, а также юного боксера Даниилу Коробова за его целеустремленность.