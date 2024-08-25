Боксеры из Люберец стали призерами чемпионата ЦФО

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Серебряную медаль в весовой категории 80 килограммов завоевал Сергей Оганисян. В финальном поединке он уступил представителю Подмосковья Михаилу Усову, но показал отличные результаты на протяжении всего турнира.

Две бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Арцруни Хачатрян и Владислав Комаров, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Отметим, что ранее люберецкий спортсмен Святослав Тетерин стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Кубок губернатора Воронежской области Гусева» в весовой категории свыше 92 килограммов, что подчеркивает высокий уровень бокса в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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