Боксеру Яну Богданову вручили знак «Гордость и слава городского округа Чехов»

Воспитанник чеховской спортивной школы бокса «Витязь» имени Поветкина, занимается боксом с сентября 2019 года под руководством тренера Ивана Баланова. За это время он продемонстрировал выдающиеся результаты, приняв участие более чем в 30 соревнованиях различных уровней.

В этом году Ян стал победителем международного турнира по боксу «Евразийский кубок „Даурия“ среди юниоров.

«Благодарю юного спортсмена за его целеустремленность и высокие спортивные результаты. Поздравляю с заслуженной наградой и желаю дальнейшего развития в спортивной карьере, успехов в жизни и новых побед!» - отметил Павел Сибарсов.

Это признание не только подчеркивает вклад Яна в спортивные достижения округа, но и служит вдохновением для всех молодых спортсменов, стремящихся к высоким результатам.

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