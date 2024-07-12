12 июля 2024, 23:27

Боксерский поединок Минеева и Исмаилова пройдет в Одинцове 20 июля

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Вечер профессионального бокса пройдет 20 июля на Live Арене в Одинцове. В главном поединке сразятся Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, зрители в 10 странах мира увидят главный бой, который пройдет по правилам профессионального бокса в формате восьми раундов по три минуты. Всего в программе турнира запланировано девять поединков. Увидеть поединок своими глазами смогут более 11 000 зрителей арены в Одинцове.

Всего боксеры встречались на ринге дважды. В первый раз в 2018 году поединок закончился вничью, а второй бой в 2021 году выиграл Минеев, отправив Исмаилова в нокаут.

Начнется бой в 18:00 по московскому времени.

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Одинцово Спортсмены Бокс
12 июля 2024, 23:06
Глава Солнечногорска провел выездной прием населения в ДК «Выстрел»
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с профильными заместителями, начальниками управлений и специалистами провел выездной прием жителей. Главное внимание уделили теме ЖКХ.

С жителями микрорайона Выстрел обсудили обновление котельной и инженерных сетей.

«Мы с командой заместителей занимаемся глобальным обновлением объектов коммунальной инфраструктуры по всему городскому округу. У людей, конечно же, возникает много вопросов, поэтому мы стараемся как можно чаще встречаться лично и отвечать на волнующие их темы. Жители оценили такой формат и попросили, чтобы подобные встречи проходили хотя бы раз в месяц», - рассказал Михальков.

Во второй части встречи собравшиеся смогли лично обратиться к главе с предложениями, вопросами и идеями по темам ЖКХ, благоустройства и капремонта домов. Также обсудили вывоз коммунальных отходов, назначение управляющих компаний, обустройство детских игровых площадок.

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Благоустройство ЖКХ Солнечногорск
12 июля 2024, 22:50
Кондитерские предприятия Химок отметили День шоколада
Администрация Химки г.о.
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День шоколада отметили производители сладостей в Химках. Шоколатье поделились секретами создания лакомств.

Шоколад из Химок популярен в России и за рубежом. Сладости экспортируют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Монголию, Таджикистан, Узбекистан и другие.

Химкинский шоколад изготавливают из какао-бобов премиум класса. Работа на предприятиях идет непрерывно: ежедневно выпускают порядка 20 тысяч плиток шоколада.

«Сначала мы начали изготавливать начинки, глазури. Постепенно расширялись. Потом закупили линию по производству конфет, а в дальнейшем и шоколада», - рассказала руководитель отдела продаж предприятия по производству шоколада Аделя Вильданова.

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Химки Экспорт Продукты
12 июля 2024, 22:49
Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала о подготовке детей к летнему лагерю
ники детства
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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как подготовить ребенка к отдыху в летнем лагере. Помимо сбора необходимых справок, родителям нужно позаботиться о наличии у детей прививок и не забыть о визите к стоматологу.

По ее словам, до отъезда необходимо оформить в поликлинике справку 079/У. В ней указываются сведения о проведенной вакцинации, перенесенных заболеваниях и результаты анализов. На справке обязательно должна стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она является недействительной.

«Непосредственно перед отправлением необходимо сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, пройти обследование на энтеробиоз. А также взять у педиатра по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными», - рассказала директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Она добавила, что медперсонал и вожатые лагеря должны знать о наличии у ребенка аллергии и других хронических заболеваний.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Дети Врачи
12 июля 2024, 22:45
Энергетики обновили распределительные сети под Волоколамском
Россети Московский регион
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Подмосковные энергетики обновили распределительные сети девяти населенных пунктов Волоколамского городского округа. Работы прошли в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Как пояснили в ведомстве, в деревнях Клишино, Чубарово и Федцово отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции, а около деревни Спасс рабочие расчистили от древесно-кустарниковой растительности более трех гектаров земли просеки вдоль воздушной линии электропередачи.

Также специалисты заменили более трех километров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный, который обеспечивает электроэнергией деревни Малое Сытьково, Рузу, Шилово и Малое Сырково.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Ремонтные работы

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