Боксерша из Люберец вышла в четвертьфинал первенства Европы

Многие будущие матери считают, что рождение ребенка в летний период сопряжено с множеством трудностей. Главная причина беспокойства — это возможная жара и ухудшение самочувствия. Однако научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева уверена — роды летом имеют массу неоспоримых плюсов.

По ее словам, в летний сезон беременные женщины могут подолгу гулять на свежем воздухе, есть больше сезонных овощей и фруктов по доступной цене, к тому же лето - время бодрости и оптимизма.

«Роды летом также имеют ряд преимуществ, ведь после них вы сможете много гулять с малышом на свежем воздухе без необходимости укутывать его в теплую одежду, а ранние пробуждения для кормления будут переноситься гораздо легче, когда на улице уже светит солнце», - рассказала Игнатьева.

Она порекомендовала будущим мамам гулять утром или вечером, чтобы избежать зноя, чаще принимать душ и соблюдать питьевой режим - пить не менее двух литров в день при отсутствии других рекомендаций от врачей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».