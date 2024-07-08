08 июля 2024, 19:01

Боксер Юрий Двали из Балашихи завоевал золото на всероссийском турнире

Пресс-служба администрации Балашихи
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Спортсмен показал отличный результат в девятых всероссийских соревнованиях по боксу на летней Универсиаде, которые прошли в Уфе. Всего участвовали 64 боксера из 18 регионов России.

Юрий Двали тренируется в спортивном клубе имени Агеева. На соревновании спортсмен выступал в категории до 57 килограммов. В этом году это не первая его победа. Он уже завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу среди студентов памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, Заслуженного тренера СССР, профессора Киселева, после чего вошел в состав сборной России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бокс Балашиха
08 июля 2024, 19:01
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 8 июля достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Загруженность подмосковных трасс в понедельник вечером, 8 июля составила шесть баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском Киевском, Горьковском, Лыткаринском, Новорязанском и Рязанском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем и напомнили о недопустимости резких маневров и несоблюдении дистанции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
08 июля 2024, 18:53
Специалисты МОЦОМД напомнили беременным о положенных выплатах в Подмосковье
МОЦОМД
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В Московской области реализуется комплекс мер, направленный на поддержку материнства и детства. О положенных по закону выплатах беременным женщинам рассказала юрисконсульт Московского областного центра охраны материнства и детства Мария Казанцева.

Она пояснила, что имеют право на получение выплат беременные женщины, начиная со срока беременности 12 недель - 400 рублей в месяц, а также кормящие матери в течение шести месяцев после родов - 1000 рублей в месяц. Также каждая работающая по трудовому договору женщина имеет право претендовать на оплачиваемый отпуск по беременности и родам.

«Точную продолжительность отпуска устанавливает врач. Оформляется листок нетрудоспособности только в электронном виде на последних месяцах беременности - за 70 дней до предполагаемой даты родов. Пособие по беременности и родам не зависит от длительности трудового стажа женщины. Выплату всегда выдают в размере 100% от среднего заработка», - рассказала Казанцева.

Кроме того, педиатры Подмосковья разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Эти предметы вошли в готовый подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Женщина может выбрать между подарочным набором или денежной выплатой 20 тысяч рублей.

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Беременность Врачи Работа
08 июля 2024, 18:31
«Легенды футбола» сыграют с любителями в Дубне 13 июля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Команда звезд российского футбола сыграет с любителями на стадионе «Волна» в Дубне 13 июля. Это уже шестой по счету матч, которые проводят именитые спортсмены в рамках третьего летнего сезона проекта Подмосковья «Выходи во двор».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в состав команды «Легенды футбола» войдут капитан - победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии Дмитрий Аленичев, а также Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин и Александр Филимонов.

По традиции перед игрой звезды футбола проведут разминку с юными спортсменами из местных секций и поделятся основными лайфхаками на мастер-классах.

Прокомментирует игру спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов, а тренировать звездных игроков будет двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны Валерий Гладилин.

Всего в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Впереди еще четыре матча в Солнечногорске, Королеве, Пушкинском и Богородском городских округах.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Футбол
08 июля 2024, 18:27
Акция «Трезвый водитель» стартовала в Подмосковье 8 июля
Минтранс Подмосковья
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Социальный раунд «Трезвый водитель» стартовал в Подмосковье 8 июля. Во всех городских округах региона сотрудники Госавтоинспекции проведут с водителями профилактические беседы о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. Акция продлится до 28 июля.

Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ежедневно автоинспекторы, общественники и волонтеры будут контролировать сельские территории, СНТ, коттеджные поселки и места отдыха у водоемов. Также пройдут рейды, цель которых - проверить на одном участке максимальное количество водителей на предмет алкогольного опьянения.

В ведомстве напомнили, что за пьяную езду придется заплатить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

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Дороги Водители

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