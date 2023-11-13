Боксер Рафик Амирханов принес первую победу Подмосковью на чемпионате Европы в Черногории

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Первую победу Рафик Амирханов принес 12 ноября. Он уверенно выиграл бой у боксера из Германии и сейчас готовится к следующему поединку, который пройдет 16 ноября с соперником из Турции.

13 ноября Константин Опольский из Ногинска проведет свой первый поединок против Мохаммеда Сиалы (Германия). Выступления начнут юниорки Любовь Макеева из Клина и Елена Бабичева из Домодедова.

Первый бой Ангелины Витовой состоится 15 ноября. Девушка представляет УОР № 3 и подмосковную СШОР по боксу из Королева.

Предварительные поединки проходят в Будве, а финальные бои состоятся 19 ноября в столице страны Подгорице. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

В молодежном чемпионате Европы среди юниоров и юниорок принимают участие 299 боксеров из 34 стран Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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