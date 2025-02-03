03 февраля 2025, 18:47

Боксер из Реутова Алексей Папин поучаствует в международном состязании

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Спортсмен Алексей Папин из Реутова проведет бой с боксером из Ганы в телевизионном турнире. Встреча состоится в Йошкар-Оле.

На ринге встретятся два мастера бокса. У каждого в копилке значительный список побед и чемпионские титулы.

Боксера из Реутова знают многие поклонники этого вида спорта в России. Его соперник - Эбенизер Тетте - чемпион WBA Africa и Pan Africa.

В конце лета прошлого года Алексей защитил свой чемпионский пояс WBA Asia в бою с доминиканцем Феликсом Валерой. Также в 2024 году он отправился в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил РФ.

«Этот поступок говорит о его гражданской позиции, смелости и готовности защищать интересы своей страны не только на спортивном ринге, но и в трудные для Родины времена. Возвращение Алексея на ринг после службы - это еще одно доказательство его силы духа и преданности спорту», - отметили в администрации городского округа Реутов.

Спортсмены Реутов
03 февраля 2025, 18:59
Авторский вечер поэтессы Альбины Купрейченко прошел в Балашихе
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В Библиотечном информационно-культурном центре в Балашихе состоялся праздничный авторский вечер, посвященный юбилею известной поэтессы и прозаика Альбины Сергеевны Купрейченко. Гости вечера познакомились с ее новым, четвертым поэтическим сборником под названием «Между явью и мечтой».

Автор множества поэтических сборников, член Союза писателей России и руководитель Литературно-творческого объединения «Созвучие» пригласила на мероприятие своих коллег, друзей, читателей и всех любителей современной литературы.

В течение вечера в уютной атмосфере библиотеки звучали авторские стихи, песни на ее тексты, а также музыкальные композиции советских авторов, исполненные родными и друзьями поэтессы.

Альбина Сергеевна искренне поблагодарила всех гостей за теплые поздравления, добрые пожелания, улыбки, цветы и подарки. Юбилейный вечер стал настоящим праздником творчества и вдохновения для всех собравшихся.

Балашиха Писатели
03 февраля 2025, 18:39
Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Солнечногорске
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Церемонию посвящения провели для воспитанников Радумльского лицея-интерната. Всего 26 произнесли клятву на верность Родине.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Выстрел». Среди гостей - первый заместитель главы городского округа Солнечногорск - Александр Кузьмин, депутаты Владимир Красин, Владимир Дацюк, Михаил Каталин, а также заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

Самые достойные кадеты получили пять медалей Радумльского кадетского корпуса «За службу Родине с детства», а вместе с ними - два нагрудных знака за особые успехи в спорте и учебе и специальные звания.

«Рад быть причастным к этому торжественному и уже традиционному событию. Желаю ребятам уверенности в своих силах, новых свершений и крепкого здоровья. Не сомневаюсь, что именно эти кадеты впишут в историю России самые яркие страницы», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Перед тем, как стать кадетами, воспитанники проявили большие успехи в учебе, показали хорошую дисциплину и отличную физическую подготовку.

После официальной части для кадетов и приглашенных гостей выступили творческие коллективы. В её подготовке участвовал заслуженный артист Российской Федерации Владимир Стержаков.

После того, как кадеты оканчивают лицей, они поступают в военные и правоохранительные вузы. Образовательное учреждение имеет договор о целевом наборе с Академией Федеральной службы охраны Российской Федерации, Академией Федеральной службы безопасности России, Военно-космической академией имени Александра Фёдоровича Можайского и Михайловской военной артиллерийской академией.

Праздники Солнечногорск
03 февраля 2025, 18:36
Парки Лосино-Петровского опубликовали программу мероприятий на неделю
Медиасток.рф
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Десятки мероприятий пройдут в парках Лосино-Петровского округа на этой неделе. Жителей ждут занятия скандинавской ходьбой и областные фестивали.

Люди серебряного возраста могут присоединиться к тренировке по скандинавской ходьбе. Она пройдет 5 февраля в Лосино-Петровском парке в рамках проекта «Активное долголетие».

Спортивно-анимационная программа пройдет 6 февраля в Свердловском парке, а 8 февраля - в Лосино-Петровском парке.

Областное событие «Спорт для всех» состоится 8 и 9 февраля в Свердловском парке. Здесь организуют открытые тренировки, встречу и мастер-класс от игроков футбольного клуба «Олимп». Также состоятся спортивно-анимационная программа и другие активности.

Отметим, что все события пройдут на свежем воздухе. Вход на них абсолютно свободный. Возрастное ограничение на все события 0.

Лосино-Петровский Парки
03 февраля 2025, 18:30
Лучших сотрудников биоинститута наградили ко Дню науки в Лосино-Петровском
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Торжественное мероприятие ко Дню российской науки провели в Лосино-Петровском. Благодарственные письма получили лучшие представители профессии.

Празднование прошло во всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте биологической промышленности. Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Анна Божухина вручила выдающимся сотрудникам института благодарственные письма главы округа Сергея Джеглава.

«Наука - это движущая сила прогресса, и именно благодаря усилиям ученых, исследователей и преподавателей мы можем гордиться тем, что наши ученые делают значительные открытия, которые не только обогащают мировую науку, но и решают актуальные проблемы, стоящие перед нашим обществом. Каждый из сотрудников института вносит свой вклад в развитие науки, и это неоценимо», - отметила Анна Божухина.

Ученые Лосино-Петровский

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