Боксер из Подольска выиграл серебряную медаль на чемпионате мира

В концертном зале Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой прошел вечер, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. Организатором мероприятия стала Вероника Ионова, стипендиатка Губернатора Московской области.

На выставке, установленной в холле, были представлены фотографии участников специальной военной операции, отражающие их подвиги и личные истории. В завершении состоялся концерт-вернисаж, посвященный не только героям, но и их близким. В числе участников концерта были юные воспитанники школы, а также Юлия Зимина, супруга одного из бойцов. Она исполнила песню, основанную на сообщениях, которые ее муж отправлял из зоны боевых действий.

«Военнослужающие сражаются за Родину, за своих близких и за мир. Спасибо всем, кто участвовал в этом концерте и посетил его», - сказала директор центральной школы искусств «Гармония» Светлана Подоплелова.

Сергей Тестов, председатель Наро-Фоминской районной организации ветеранов, отметил, что память о героях, отдавших жизни за Родину, должна жить в сердцах каждого.

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