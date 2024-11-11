11 ноября 2024, 11:24

Боксер из Подольска выиграл серебряную медаль на чемпионате мира

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Первый клубный чемпионат мира по боксу прошел в бразильском Рио-де-Жанейро. На турнире отличился спортсмен из Подольска Михаил Усов, завоевавший место на пьедестале почета.

В соревнованиях участвовали боксеры из Бразилии, США, Аргентины, Мексики, Уругвая, Танзании, Венесуэлы и Анголы. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Космос» выступал в составе сборной Вооруженных сил России. Максим Усов стал серебряным призером турнира, а команда ЦСКА - второй в командном зачете, уступив хозяева турнира, бразильцам, в финалах. В копилке российском сборной по итогам соревнований оказалось 12 медалей - одна бронзовая, семь серебряных и четыре золотых.

Отметим, что ранее Максим Усов, который тренируется под руководством Александра Подольского, победил на чемпионате Центрального федерального округа и стал лучшим боксером этого турнира.

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Спортсмены Подольск
11 ноября 2024, 12:03
Вечер в поддержку участников СВО прошел в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
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В концертном зале Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой прошел вечер, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. Организатором мероприятия стала Вероника Ионова, стипендиатка Губернатора Московской области.

На выставке, установленной в холле, были представлены фотографии участников специальной военной операции, отражающие их подвиги и личные истории. В завершении состоялся концерт-вернисаж, посвященный не только героям, но и их близким. В числе участников концерта были юные воспитанники школы, а также Юлия Зимина, супруга одного из бойцов. Она исполнила песню, основанную на сообщениях, которые ее муж отправлял из зоны боевых действий.

«Военнослужающие сражаются за Родину, за своих близких и за мир. Спасибо всем, кто участвовал в этом концерте и посетил его», - сказала директор центральной школы искусств «Гармония» Светлана Подоплелова.

Сергей Тестов, председатель Наро-Фоминской районной организации ветеранов, отметил, что память о героях, отдавших жизни за Родину, должна жить в сердцах каждого.

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Наро-Фоминск Концерты
11 ноября 2024, 11:56
Новая котельная появится в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск завершается строительство новой котельной. Два котла уже запущены, и ведутся последние настройки оборудования.

Строительство современной блочно-модульной котельной находится под постоянным контролем главы округа Алексея Малкина. По информации подрядной организации, уже через полторы-две недели котельная выйдет на заданные параметры теплоносителя и будет готова к работе. Новая котельная решит проблемы отопления для более ста домов Лопатинского, что давно было необходимо жителям микрорайона.

«Для нас это важное событие: теперь отопление будет стабильным и надежным, » - отметил глава округа Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья , обновят 185 километров теплосетей. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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ЖКХ Воскресенск
11 ноября 2024, 11:55
Нарушения в работе кафе выявили в деревне Пирогово в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Кафе с нарушающими все законы условия содержания обнаружили во время рейда по незаконным постройкам в деревни Пирогово. Документы о законности этого заведения рассмотрит межведомственная комиссия.

Администрация Мытищ и депутаты окружного совета обнаружили ряд нарушений в работе кафе «Шаурма» во время планового обхода территории деревни Пирогово. Сотрудники выявили нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности. Газовые баллоны стояли рядом с открытым огнем и печами, на кухне висела неисправная электропроводка. Правила хранения продуктов в холодильнике не соблюдались, отсутствовали санитарные книжки у поваров. Сотрудники кафе во время проверки поспешно удалились.

Кроме того, обнаружили незаконные стоянки грузовых автомобилей и использование жилого дома в качестве общежития для нелегальных мигрантов. Собственник утверждал, что имеет разрешительные документы на все эти объекты, однако его слова вряд ли будут подтверждены в суде.

Инспекции территорий продолжаются, в суд были направлены иски по всем выявленным нарушениям.

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Мытищи Законы Строительство
11 ноября 2024, 11:54
Обновленный мемориал «Вечный огонь» открыли в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В микрорайоне Красная Поляна в Лобне завершилась реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь». Торжественное открытие состоялось с участием жителей и представителей администрации.

В ходе обновления комплекса строители уложили новую плитку, обустроили место захоронения и установили освещение. В октябре здесь высадили более четырехсот луковиц тюльпанов, а весной планируется добавить еще цветов, чтобы создать особую атмосферу. Комплекс посвящен 1320 воинам, павшим в 1941 году на Лобненском рубеже, где их мужество остановило наступление фашистских войск.

Настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев, провел литию по погибшим. Участники церемонии почтили память воинов минутой молчания и возложили к мемориалу красные гвоздики - символ памяти и благодарности за Великую Победу.

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Лобня Памятники История

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