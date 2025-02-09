Боксер из Лосино-Петровского занял второе место на первенстве Московской области

Городской округ Лосино-Петровский представил Тимур Тимирбаев, воспитанник спортивной школы «Олимп». Его тренируют Илья Алексеевич Кочубаров и мастер спорта СССР по боксу Алексей Владимирович Кочубаров. Поддержать спортсмена приехала заместитель главы округа Валентина Валентиновна Тропанец.

Тимур продемонстрировал на ринге не только физическую силу, но и дисциплину, стойкость и волю к победе. В напряженной борьбе он занял второе место в своей весовой категории.

«От всей души поздравляю Тимура и его тренеров с заслуженной победой! Хочу пожелать ему удачи, новых побед и успешного выступления на Первенстве Центрального федерального округа! Мы гордимся нашим спортсменом!», - отметила Валентина Валентиновна.

Теперь Тимур готовится к новым соревнованиям, где у него есть все шансы вновь показать высокий результат.