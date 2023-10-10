Боксер из Чехова Ян Богданов представит Россию на первенстве мира среди юниоров
Чеховский спортсмен Ян Богданов представит Россию на первенстве мира по боксу среди юниоров. Молодой человек является воспитанником спортивной школы бокса «Витязь».
В сентябре этого года Ян победил на всероссийских соревнованиях «Памяти двукратного Олимпийского Чемпиона Бориса Лагутина». В турнире приняли участие 249 спортсменов из 39 регионов страны.
«Три раза в неделю - персональные занятия и два раза в неделю - групповые. У спортсмена должен быть дух чемпиона, вот у Яна он есть!» - прокомментировал тренер Иван Баланов.
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов спортсмена и его тренера Ивана Баланова с триумфальной победой, пожелал удачи, новых побед и дальнейших спортивных достижений.
Первенство мира по боксу среди юниоров пройдет в Ереване с 21 ноября по 5 декабря.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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