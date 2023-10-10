Боксер из Чехова Ян Богданов представит Россию на первенстве мира среди юниоров

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В сентябре этого года Ян победил на всероссийских соревнованиях «Памяти двукратного Олимпийского Чемпиона Бориса Лагутина». В турнире приняли участие 249 спортсменов из 39 регионов страны.

«Три раза в неделю - персональные занятия и два раза в неделю - групповые. У спортсмена должен быть дух чемпиона, вот у Яна он есть!» - прокомментировал тренер Иван Баланов.

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов спортсмена и его тренера Ивана Баланова с триумфальной победой, пожелал удачи, новых побед и дальнейших спортивных достижений.

Первенство мира по боксу среди юниоров пройдет в Ереване с 21 ноября по 5 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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