Боксер из Богородского округа завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях

Более 500 народных троп появится в Московской области в этом году. Как в регионе обустраивают дворы и ремонтируют дороги, а также как подать заявку на благоустройство, рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Всеволод Волосевич.

По его словам, комплексное благоустройство включают несколько обязательных элементов - это установка лавочек и урн, озеленение, обустройство контейнерных и детских площадок, асфальтирование проездов, а жители могут подключиться к благоустройству.

«Когда выбран адрес, тот или иной объект для благоустройства, жители встречаются с представителями администрации и выверяют каждый элемент. Например, где нужна парковка или какие игровые элементы будут установлены на детской площадке. Жители Подмосковья могут не только повлиять на перечень работ, но и следить за реализацией проекта. Они же подписывают акты завершения работ, без этого двор не считается завершенным», - рассказал Волосевич.

Очередность работ определяется исходя из логистики, продолжил замминистра. Сначала работы проводят там, где ближайшие адреса, но иногда их можно выполнять в нескольких дворах одновременно.

Министерство контролирует весь процесс благоустройства.

«Цифровой формат контроля - это система, где подрядчик все свои работы должен фиксировать на фото с геолокацией. Таким образом, мы и администрация видим все этапы работы», - добавил замминистра.

Волосевич отдельно остановился на теме ямочного ремонта. «Заплатки» делают во дворах, когда нет необходимости создавать новую парковку или делать капитальный ремонт проезда.

«Такой ремонт делают, если есть только локальные повреждения асфальтового покрытия. Благодаря ямочному ремонту процесс значительно ускоряется, и так можно отремонтировать гораздо большее количество дворов», - объяснил Волосевич.

В Подмосковье с 2021 года начала работу программа обустройства так называемых народных троп. Уже по всему региону создали более трех тысяч подобных пешеходных коммуникаций.

«В этом году мы сделаем около 500 народных троп. Это одна из самых ярких программ, потому что такие пешеходные коммуникации очень востребованы нашими жителями. Оставить заявку на обустройство можно на сайте „Добродел“ или обратиться напрямую к нам в Министерство», - пояснил Волосевич.

Планы на будущее обширные, отметил Волосевич.

«Мы хотим, конечно, увеличить количество дворов на 2025–2026 годы, чтобы покрыть потребность наших жителей от общего количества дворов хотя бы там на 5-6% - это реализуемая программа каждый год. Чтобы благоустроенные асфальтовые покрытия пришли в каждый двор», - заключил Волосевич.

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