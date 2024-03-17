Боксер Денис Лебедев проголосовал на выборах президента в Чехове
Российский боксер Денис Лебедев проголосовал на выборах президента. Свой решение он принял на избирательном участке в здании школы № 3 в Чехове.
Спортсмен обратил отдельное внимание на то, что президент является лицом государства. Именно поэтому важно сделать правильный выбор.
«Президент - это всегда основное лицо любого государства. Я хочу, чтобы в нашей стране был сильный и надежный лидер. Я проголосовал за своего кандидата. Каким будет твой выбор, таким и будет наше государство, наша страна», - указал Денис Лебедев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
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