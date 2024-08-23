Богослужение для жен и матерей бойцов СВО провели в Подольске

Встреча началась с молебна о здравии защитников Отечества. Первое аналогичное мероприятие прошло в мае в Богоявленском соборе в Ногинске, а п после в Истре и Одинцове. На очереди Реутов, Орехово-Зуево, Мытищи.

«Традиционно по Подмосковью мы совершаем молебны в разных городских округах, приглашаем семьи наших военнослужащих, всех тех, кто защищает сейчас рубежи Отечества. По милости Божьей начинаем это делать с молитвы. Потом у нас личное общение состоится», - рассказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Для всех участников встречи священослужители провели экскурсию по Троицкому Собору. По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, концепция организации и проведения православных гостиных возникла после подписания соглашения о сотрудничестве с епархиями Московской митрополии Русской православной церкви.

«Мы попробовали этот формат православной гостиной, и он очень хорошо зашел, потому что в церкви душа очищается, со священником легче всего говорить про потерю, про трагедию, про войну, про жизнь, про смерть», - отметила Мишонова.

После молебна все участники переместились в Дом культуры имени Карла Маркса. Там за накрытыми столами с чашкой чая в неформальной обстановке каждый мог поделиться своей жизненной историей и личной просьбой.

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