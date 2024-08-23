23 августа 2024, 16:37

Богослужение для жен и матерей бойцов СВО провели в Подольске

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Жены, матери и сестры бойцов СВО собрались на богослужении в Троицком Соборе Подольска. После для женщин провели православную гостиную.

Встреча началась с молебна о здравии защитников Отечества. Первое аналогичное мероприятие прошло в мае в Богоявленском соборе в Ногинске, а п после в Истре и Одинцове. На очереди Реутов, Орехово-Зуево, Мытищи.

«Традиционно по Подмосковью мы совершаем молебны в разных городских округах, приглашаем семьи наших военнослужащих, всех тех, кто защищает сейчас рубежи Отечества. По милости Божьей начинаем это делать с молитвы. Потом у нас личное общение состоится», - рассказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Для всех участников встречи священослужители провели экскурсию по Троицкому Собору. По словам регионального координатора «Женского движения Единой России», уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, концепция организации и проведения православных гостиных возникла после подписания соглашения о сотрудничестве с епархиями Московской митрополии Русской православной церкви.

«Мы попробовали этот формат православной гостиной, и он очень хорошо зашел, потому что в церкви душа очищается, со священником легче всего говорить про потерю, про трагедию, про войну, про жизнь, про смерть», - отметила Мишонова.

После молебна все участники переместились в Дом культуры имени Карла Маркса. Там за накрытыми столами с чашкой чая в неформальной обстановке каждый мог поделиться своей жизненной историей и личной просьбой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Религия
23 августа 2024, 16:55
Шесть школ Раменского округа вошли в топ-100 Подмосковья
Раменский медиацентр
Читайте нас в: Google Новости
Министерство образования Московской области опубликовало в телеграм-канале рейтинг лучших школ региона за 2023-2024 учебный год. В сотню вошли шесть образовательных учреждений городского округа Раменский.

Гимназия в Раменском заняла 24 место, Ново-Харитоновская школа - 27, гимназия № 2 - 28, раменская школа № 9 - 39, школа № 5 - 89 и школа № 1 - 96 место. Всего в «зеленую зону» вошли 498 образовательных учреждений Московской области, 16 из них - учреждения из Раменского округа.

Помимо этого, агентство RAEX составило рейтинг лучших образовательных учреждений России по конкурентоспособности выпускников. Аналитики определили количество школьников, которые поступили в лучшие вузы страны. Туда вошли 32 учреждения Подмосковья, в том числе гимназия из Раменского. Она заняла 143 строчку.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Раменское
23 августа 2024, 14:35
Мебельная фабрика в Ногинске увеличила производительность благодаря нацпроекту
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Читайте нас в: Google Новости
Мебельная фабрика «Живые диваны» из Ногинска оптимизировала производство опор благодаря господдержке. Предприятие приняло участие в нацпроекте «Производительность труда» и сэкономило более восьми миллионов рублей.

Как рассказали в подмосковном Мининсвесте, сотрудники предприятия в течение нескольких месяцев производили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизировать их.

Благодаря внедрению современных методик компания сократила время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, выработка увеличилась на 80%.

«Важным моментом является то, что эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», - отметили в министерстве.

Предприятие планирует увеличить производительность на 5% по сравнению с прошлым годом.

Компания является одной из крупнейших мебельных фабрик региона. Там производят кресла, кровати, матрасы и многое другое.

Узнать больше о поддержке бизнеса в Подмосковье можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Богородский
23 августа 2024, 13:46
Три двойни родились в один день в перинатальном центре Ленинского округа
Видновский перинатальный центр
Читайте нас в: Google Новости
В перинатальном центре Ленинского округа на свет появились сразу три двойни. Две мамы родили мальчиков-близнецов, еще одна — мальчика и девочку.

Всего в медицинском учреждении за один день приняли 27 родов, на свет появились 30 малышей.

«Работаю больше 20 лет, и в моей практике три двойни за один день не было ни разу. Все детки - полученные в естественном зачатии, и роды самопроизвольные. Это удивительная ситуация!», - сказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

У всех мам это уже не первые роды.

«Сыновья стали четвертым и пятым ребенком в нашей семье. Старшим детям - 22, 20 и четыре года. Теперь у нас три мальчика и две девочки. Мы не ожидали такого поворота событий и очень счастливы!», - сказала мама новорожденных Петра и Павла.

Мама, которая родила «королевскую двойню» - мальчика и девочку, рассказала, что теперь у нее в семье три сына и одна дочь.

Всего более 60 двойняшек появились на свет в Видновском перинатальном центре в этом году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Ленинский округ
23 августа 2024, 12:16
Более трех километров дорог к участкам для многодетных построят в Дубне
Читайте нас в: Google Новости
Подрядчик обустраивает дороги с покрытием из щебенки на «поле для многодетных» в Дубне. Срок окончания работ — до конца сентября.

Подрядчик строит дороги на улицах Цветочной, Земляничной, Ромашковой и Васильковой, а также на трех переулках. Общая протяженность сети - около трех километров. В будущем ее можно использовать как основу и выполнить асфальтирование, а пока рабочие покрывают все щебнем и строят дренажную систему с канавами.

На «поле для многодетных» проживают 383 семьи из Дубны. Этого строительства они ждали шесть лет.

«Наш глава города Максим Тихомиров оказал содействие и выделил средства в количестве, которое предусматривает строительство уже в этом году трети всех дорог на нашем поле», - рассказал председатель Дубненского объединения многодетных семей «Аист» Павел Грек.

Заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко пояснил, что встречи с жителями будут проходить раз в три недели.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Дороги

Новости по теме