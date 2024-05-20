Богородский бульвар в Ногинске благоустроят в следующем году

За объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Из 220 локаций, предложенных для выбора, отобрали и благоустроят в следующем году 53. Жители сами расставили приоритеты и выбрали площадки, нуждающиеся в обновлении.

За благоустройство Богородского бульвара в ногинском микрорайоне Заречье проголосовало более 22 тысяч человек. Общее количество отданных в муниципалитете голосов составило более 24 тысяч.

Ранее сообщили, что за благоустройство сквера по проспекту Ленина в Балашихе проголосовало более 27 тысяч человек. Общее количество голосов в городском округе составило более 50 тысяч.

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