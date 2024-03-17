Боец СВО Владимир Коннов проголосовал на президентских выборах в Химках

Читайте нас в:

17 марта по всей стране проходит заключительный день голосования на выборах президента России. Граждане, кто еще не успел отдать свой голос, спешат на участки.

На одном из них в Химках заметили участника СВО Владимира Коннова. Он пришел, чтобы сделать выбор вместе со своей супругой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».