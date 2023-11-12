Боец из Клина одержал победу на фестивале единоборств
Фестиваль единоборств состоялся на арене Ледового дворца имени Валерия Харламов в Клину. В главном бою вечера участники соревнований сразились за Кубок главы городского округа Клин.
В бою сошлись представитель клуба смешанных единоборств «Гладиус» Денис Бойков из Клина и боец Атабек Бахромов, прибывший на соревнования из Узбекистана. Подмосковному бойцу удалось одержать победу техническим нокаутом в первом раунде. Ему вручили почетную грамоту победителя фестиваля единоборств, медаль и Кубок главы городского округа Клин.
Денис Бойков поблагодарил организаторов и гостей турнира, которые пришли чтобы поддержать его.
«Буду рад еще выступить перед родными трибунами», - подчернкул Денис Бойков.
Отметим, что организаторы соревнований создали все условия для безопасности участников. Так, в зале дежурили врачи, а также было подготовлено место для отдыха спортсменов.
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