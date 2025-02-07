07 февраля 2025, 14:45

Бобслеисты из Подмосковья выиграли серебро и бронзу на первенстве России

Федерация бобслея и скелетона Московской области.
Читайте нас в: Google Новости

В первый день первенства России по бобслею среди спортсменов до 24 лет представители Московской области завоевали две медали. В их активе серебро и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебро в соревнованиях двоек среди мужчин взял экипаж Степана Дубинко и Владислава Скулина. Для Владислава это был дебютный старт в данной дисциплине на таком уровне.

«Сборная Московской области впервые принимает участие во всех видах первенства в полном составе. У нас достаточно молодой коллектив и наши спортсмены соревнуются с более опытными атлетами из других регионов. Но уже данный результат - это большой успех для нашей команды», - прокомментировал главный тренер сборной команды Московской области по бобслею Олег Сухорученко.

В женском монобобе бронзовую медаль выиграла Нина Клименко. В первом заезде она показала лучший результат по скорости и уступила лидеру всего три сотых секунды. От второго места ее отделила всего одна сотая.

Напомним, первенство России проходит в Сочи 6–7 февраля в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены Сочи
07 февраля 2025, 14:49
Центр образования № 5 в Ногинске отремонтируют к 1 сентября 2025 года
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
В Богородском округе продолжают обновлять объекты социальной инфраструктуры. Так, в Ногинске к началу учебного года реконструируют Центр образования № 5. Также в этом году начнут благоустраивать скверы Бугрова и Карла Маркса.

Общая площадь здания Центра образования № 5 после завершения всех работ увеличится в четыре раза: до 12 тысяч квадратных метров. Школа вместит в себя 950 учащихся.

Сейчас строители завершают монолитные работы, монтируют наружные конструкции и перегородки. Помимо этого, они начали укладывать и инженерные сети. Прилегающую к учебному заведению территорию также благоустроят. Вблизи центра построят спортивный комплекс для тренировок учащихся.

Отдельно рассматривают вопрос сохранения школьного музея. В старом здании он был частью образовательного процесса, но в проекте реконструкции его не предусмотрели.

«Мы обязательно найдем для него место. Там, где были музеи, они должны оставаться, а в местах, где их не было, следует создавать новые. Дети должны иметь возможность соприкасаться с историей своего края через музеи, и это важно учитывать», - подчеркнул глава Богородского округа Игорь Сухин.

Отметим, что в муниципалитете также реконструируют скверы Бугрова и Карла Маркса. Сейчас по этому поводу проходят общественные слушания. Жители хотят соединить Фонтанную площадь, сквер Карла Маркса, вокзальную площадь и сквер Ногина в единое пешеходно-прогулочное комфортабельное пространство и создать благоустроенные места.

Благоустройство Ремонтные работы Богородский
07 февраля 2025, 14:34
Историческая лекция о микрорайоне Глухово прошла в центре культуры Ногинска
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Любители истории, краеведы, депутаты и просто неравнодушные жители, собрались в Центре культуры и творчества «Глухово». Им рассказали, каким был микрорайон 65 лет назад, и представили коллекцию уникальных фотографий.

Мероприятие прошло в преддверии юбилея Глуховского рабочего клуба. Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, специалист по вечной мерзлоте Андрей Скворцов выступил с лекцией «Глухово на фотографиях 1940-х - начала 1960-х годов».

Основой послужили снимки из коллекции его отца - преподавателя школы фабрично-заводского ученичества, краеведа, фотографа и художника Георгия Скворцова. Он собрал 38 тысяч негативов Ногинска и окрестностей. Краевед составлял каталог к каждой фотографии, где отмечал дату, тип пленки, сюжет.

Андрей Скворцов продемонстрировал порядка 100 снимков. Теперь он планирует подготовить фотовыставку. Кроме того, в ближайшее время для горожан проведут еще одну лекцию о Ногинске.

Выставки История Богородский
07 февраля 2025, 14:30
Расчетный центр Подмосковья напомнил о завершении сроков оплаты ЖКУ
Фото: спецкор РИАМО
Читайте нас в: Google Новости
Расчетный центр Подмосковья напоминает, что 10 февраля заканчивается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг в большинстве городских округов. Жители Московской области могут упростить процесс оплаты через личный кабинет «МосОблЕИРЦ», привязав лицевой счет к банковской карте. Это позволит оплачивать услуги через СБП без комиссии и без необходимости заходить в банковское приложение. Такой возможностью уже воспользовались более 130 тысяч человек.

Чтобы привязать счет, необходимо зайти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Далее в разделе «Платежи» нужно заполнить данные, нажать «Перейти к оплате» и выбрать «Оплатить через СБП».

После оплаты в приложении банка появится кнопка «Привязать счет». Теперь платежи будут проходить автоматически, без дополнительных подтверждений. При необходимости можно изменить или удалить привязанный счет в настройках банка.

ЖКХ
07 февраля 2025, 13:28
Волонтеры в Воскресенске изготовили эко-кормушки для птиц
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Мастер-класс по созданию экологически безопасных кормушек для пернатых провели для школьников города. Ребята научились делать такие изделия своими руками.

В процессе изготовления эко-кормушки были использованы всего три компонента: специальная кормовая смесь для птиц, быстрорастворимый желатин пищевого качества и вода.

Сначала школьники приготовили «съедобный клей». Для этого желатин растворили в теплой воде. Ребята аккуратно смешали желатиновую основу с кормовой смесью до получения густой пластичной массы, похожей на густое тесто. Это делалось для того, чтобы сохранялась форма кормушки.

Полученной массой участники мастер-класса заполнили подготовленные силиконовые формы. В них также вдавливали небольшие ленты, которые будут служить для подвешивания готовых кормушек.

После полного застывания изделия аккуратно извлекут из форм, и их можно будет развешивать на деревьях. Важно помнить, что подкормка птиц должна быть регулярной, а выбранный корм - качественным и безопасным для пернатых.

Птицы Воскресенск Экология

Новости по теме