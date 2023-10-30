Бобры начали строить плотины и хатки к зиме в Подмосковье

Плотины нужны бобрам для создания запруд. Это обеспечит передвижение зимой и доступ к пище подо льдом. Для построек бобры используют ветки, палки и глину.

Осенью бобры активно заготавливают корм на зиму. Они срезают ветки деревьев и складывают запасы на дне водоемов - там они сохранятся до весны.

Для защиты от холода зимой бобры проводят большую часть времени в своих хатках, которые строят на берегах. Убежища имеют несколько входов под воду для быстрого побега.

По словам министра Фирсова, осень - время, когда бобры проявляют выносливость и умение выживать в суровых условиях. При встрече с ними лучше не тревожить животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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