30 октября 2023, 12:28

Бобры начали строить плотины и хатки к зиме в Подмосковье

Фото: "Freepik"
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Осень — время, когда бобры в Подмосковье адаптируются к меняющимся условиям и готовятся к зимовке. Как рассказал министр экологии региона Тихон Фирсов, именно в этот период животные начинают строить плотины и хатки.

Плотины нужны бобрам для создания запруд. Это обеспечит передвижение зимой и доступ к пище подо льдом. Для построек бобры используют ветки, палки и глину.

Осенью бобры активно заготавливают корм на зиму. Они срезают ветки деревьев и складывают запасы на дне водоемов - там они сохранятся до весны.

Для защиты от холода зимой бобры проводят большую часть времени в своих хатках, которые строят на берегах. Убежища имеют несколько входов под воду для быстрого побега.

По словам министра Фирсова, осень - время, когда бобры проявляют выносливость и умение выживать в суровых условиях. При встрече с ними лучше не тревожить животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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Животные
30 октября 2023, 16:03
Лучшим водителям автобусов в Истре вручили благодарственные письма к профессиональному празднику
Пресс-служба Администрации городского округа Истра
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Сотрудников пассажирского транспорта поздравили с профессиональным праздником в Истре. Глава округа Татьяна Витушева вручила лучшим водителям и другим специалистам благодарственные письма.

На производственной базе «Истра» работают более 250 человек. Среди них не только водители, но и другие специалисты, которые помогают обеспечивать навигацию маршрутов и следят за техническим состоянием автопарка.

«Ежедневно услугами городского транспорта пользуются тысячи жителей нашего округа. Для обеспечения четкой и бесперебойной работы пассажирского транспорта важное значение имеет каждый сотрудник предприятия - это и слесари, и диспетчеры, водители и руководители», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она отметила, что ежегодно автопарк пополняется новыми автобусами. Сейчас он обновлен на 35%. К зиме с водителями и ремонтниками провели инструктаж по эксплуатации автомобилей, а также заготовили запас зимнего топлива и горюче-смазочных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня перед регионом стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Автобусы
30 октября 2023, 15:58
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч заявок за неделю
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За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП поступило 3072 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что около тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 531 человек оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП оказывает как личную помощь, так и дистанционную. Водители могут проконсультировать по телефону в круглосуточном режиме или приехать в один из офисов в 15 округах.

Жители Подмосковья, попавшие в аварию, могут позвонить по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34. Операторы службы помощи скоординируют дальнейшие действия.

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ДТП
30 октября 2023, 15:49
Коммунальщики Солнечногорска стали призерами конкурса «Лучший по профессии»
Пресс-служба администации г.о. Солнечногорск
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Трое сотрудников «Имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства» из Солнечногорска стали призерами конкурса «Лучший по профессии». Павел Ферко, Олег Бучурури и Татьяна Полякова получили грамоты и подарки от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело итоги ежегодного конкурса «Лучший по профессии». Участие в нем приняли свыше 250 специалистов из разных городских округов. Жюри оценивали навыки и знания претендентов по 11 номинациям.

Сотрудники «Имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства» завоевали три призовых места. Так, Павел Ферко занял 3-е место среди слесарей по аварийно-восстановительным работам. В номинациях «За волю к победе» и «За стремление к победе» отметили электромонтера Олега Бучурури и оператора паровых и водогрейных котлов Татьяну Полякову.

Каждый из призеров получил грамоту Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и ценные подарки.

«От всей души хочу поздравить солнечногорских победителей с успехом и сказать, что каждая специальность в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеет для нас важное значение. Жители хотят, чтобы в наши многоквартирные дома бесперебойно приходили качественные коммунальные услуги, поэтому вы ежедневно много работаете в напряженном режиме. Мы ценим и уважаем ваш труд», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, депутат городского округа Солнечногорск Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза ТКО в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск конкурсы
30 октября 2023, 15:39
Прием заявок на конкурс «ЖКХ глазами детей» продлили до 1 декабря в Подмосковье
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья продлило прием заявок на конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» до 1 декабря. Об этом попросили школьники и их родители.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что конкурсный комитет определит победителей̆ конкурса в каждом номинации и возрастной категории. Победителей наградят до Нового года.

Рисунки можно выполнить на любом материале в форматах А4 и А3 и отправить в Учебно-курсовой комбинат.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Министерства ЖКХ Московской области.

ЖКХ конкурсы

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