Блогеров привлекут к развитию туристических маршрутов в Подмосковье

Читайте нас в:

Участники будут останавливаться в интересных местах Подмосковья. Всего организуют 20 таких инфотуров, включая три индивидуальных тура для блогеров в сферах культуры и туризма.

Министерство культуры и туризма Подмосковья объявило тендер на оказание услуг в организации и проведении информационных туров. Информация об этом доступна на официальном портале государственных закупок.

Начальная стоимость контракта составляет пять миллионов рублей. Прием заявок продлится до 26 октября.

Согласно контракту, исполнитель должен организовать 20 туров, а также необходимо создать видеоролик-приглашение, обеспечить перевозку и размещение участников индивидуальных туров.

В общей сложности участие примут не менее 258 человек. Программа будет включать в себя туристические места, маршруты, графики перемещения, места размещения, опросные листы и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru можно ознакомиться с информацией обо всех культурных событиях в Подмосковье.