13 февраля 2024, 17:03

Блогер Ярослав Кузьмичев устроил спортивный челлендж в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Блогер-хоккеист Ярослав Кузьмичев провел 19 часов на катке вблизи дома № 11 на Зеленой улице в Балашихе. За это время он пробежал 42 километра и попробовал разные виды спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии футбольного манежа и ФОКа с искусственным льдом в Домодедове.

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Ярослав Кузьмичев - участник турнира по понд-хоккею в формате 4×4, представитель команды NBSK и спортивный блогер. Во время своего челленджа на катке он играл в баскетбол, хоккей, биатлон и большой теннис. В конце дня он пробежал 350 кругов по периметру хоккейной коробки.

Ярослав уже пять лет ведет блог о хоккее, устраивает эксперименты и делится новостями о своей команде. Вскоре Ярослав с товарищами выступит на турнире по понд-хоккею, который пройдет на стадионе «Криогенмаш» в Балашихе 17 февраля.

Хоккей Блогеры Балашиха
13 февраля 2024, 18:07
Число заражений животных бешенством снизилось в Подмосковье на 90% за 5 лет
Телеканал «360»
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Государственная ветеринарная служба Подмосковья считается одной из самых эффективных в России. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в «Интервью 360» рассказал о работе контакт-центра и вакцинации животных.

Вопрос безнадзорных животных держат на контроле в Московской области. Следить за бродячими собаками помогают камеры системы «Безопасный регион». Как только искусственный интеллект обнаруживает стаю, сигнал сразу же передают ловцам.

Проект планируют совершенствовать. Для этого необходимо научить нейросети определять собак с бирками - тех, кто уже прошел стерилизацию. Это позволит более четко идентифицировать безнадзорных животных.

Владельцам питомцев напоминают, что вакцинация кошек и собак обязательна. Процедуру следует проводить ежегодно. Сделать это можно как в ветклинике, так и в мобильных пунктах. Определить бешенство можно по следующим симптомам: животное агрессивно или, наоборот, пассивно, у него присутствует светобоязнь или водобоязнь, паралич языка. Летальность при бешенстве составляет 100%.

В Московской области действует уникальная программа по вакцинации диких животных. С помощью самолетов в Подмосковье распространяют 1,5 миллиона специальных приманок. Так, за пять лет случаи заражения животными бешенством снизилось с 200 случаев до 20 в год.

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Ежегодно контакт-центр принимает свыше 25 тысяч звонков. Около 20% жителей интересуют методики лечения животных и как оказать помощь питомцу. Владельцев собак и кошек также интересуют вопросы вакцинации. Ни одно обращение не остается без обратной связи. Самые серьезные вопросы Воскресенский рассматривает лично.

Сельское хозяйство
13 февраля 2024, 17:58
Госзакупку на капитальный ремонт теплосетей объявили в Королеве
Медиаархив Подмосковья
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Теплосети на проспекте Космонавтов капитально отремонтируют в Королеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы проведут в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, теплосеть протяженностью 5,2 километра обеспечивает жителей отоплением и горячей водой. Ее отремонтируют по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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Ремонтные работы
13 февраля 2024, 17:57
Еще 50 клиентов МосОблЕИРЦ выиграли по 3999 рублей за своевременную оплату ЖКУ
МосОблЕИРЦ
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Итоги акции «Выигрывай с умной платежкой» подвели в Подмосковье. Генератор случайных чисел определил 50 победителей, каждый из которых получит по 3 999 рублей на лицевой счет «МосОблЕИРЦ».

Призы зачислены на лицевые счета победителей: 82163954, 89335136, 82518223, 39711746, 91130241, 87416021, 39823619, 87543077, 50009125, 89697943, 33825283, 85027079, 39916846, 86998969, 33508941, 40032694, 46008780, 86428055, 33771184, 86414409, 81743001, 33925735, 46003828, 33396625, 60001267, 40000037, 10054150, 32554122, 81050006, 33764782, 81553182, 86403669, 32754975, 34226772, 82277395, 85079482, 85052952, 86403506, 80511405, 34224139, 33770731, 89862956, 33921675, 80651766, 89124579, 90227829, 32797141, 33753889, 39713715, 81945785.

В МинЖКХ Подмосковья напомнили, что узнать о новых розыгрышах можно на сайте «МосОблЕИРЦ» в разделе «Акции».

ЖКХ
13 февраля 2024, 17:55
Компания «Смартика» из Химок получит городскую поддержку для развития бизнеса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Компания «Смартика» из Химок получит городскую поддержку для своего дальнейшего развития. Она специализируется на автоматизации розничной торговли. Специалисты «Малый бизнес Химки» окажут помощь в подготовке необходимых документов для предпринимателей.

Первые шаги в рамках сотрудничества обсудили специалисты компании «Смартика» и представители «Малый бизнес Химки» с муниципальными депутатами. Эта встреча состоялась в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

«Смартика» уже несколько лет помогает предпринимателям из разных городов Подмосковья. Основная сфера деятельности - торговля программным обеспечением. Компания помогает начинающим предпринимателям, а также занимается автоматизацией рабочих процессов в сфере розничной торговли.

В ближайшем будущем «Смартика» намерена воспользоваться муниципальными и региональными программами поддержки. Специалисты компании «Малый бизнес Химки» помогут в подготовке необходимых документов для получения финансовой поддержки на печатную продукцию и проведут обучение в коворкинг-центре «Старт». До настоящего момента было проведено более 100 таких семинаров.

Любой желающий может получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса и доступным мерам поддержки в МКУ «Малый бизнес Химки» по адресу: проспект Мельникова, 12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес

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