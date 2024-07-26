26 июля 2024, 14:28

Блогер Влад Кобяков написал песню о Подмосковье

Unsplash
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Популярный видеоблогер Владислав Кобяков написал песню о Подмосковье. Новинку уже можно послушать на разных цифровых платформах.

«Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето». В новой песне Кобяков рассказывает романтическую историю встречи с девушкой, которая происходит в Подмосковье.

В тексте есть строчки про особый воздух Московской области, приятную атмосферу вдали от суеты, фонари. Историю про «девочку в розовом платье», с которой герою хочется обойти «все парки, переулки и мосты» в Подмосковье, можно найти на разных музыкальных платформах.

Влад Кобяков уже давно принимает активное участие в жизни Московской области. Год назад он присоединился к сбору гуманитарной помощи, а зимой отметился на стенде региона на выставке «Россия». Весной блогер поддержал детский футбольный турнир « Кубок доброты ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Блогеры
26 июля 2024, 14:26
Тендер на строительство котельной объявили в Щелкове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Щелкове. Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет регионального и окружного бюджетов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить блочно-модульную котельную в деревне Хлепетово городского округа Щелково, а также поставить необходимое оборудования для успешной эксплуатации объекта.

Закончить строительство планируется в 2025 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Отопление Щелково
26 июля 2024, 14:25
Еще 7 школ паллиативного пациента откроют в Подмосковье в августе
Пресс-служба Минздрава МО
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Школы паллиативного пациента откроются в семи городских округах Подмосковья в августе. Родственников тяжелобольных людей научат правильному уходу. Также посетить занятия смогут и соцработники.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, школы появятся в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах.

«Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер», - добавил Сапанюк.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе уже работают четыре подобные школы, а первое занятие в Егорьевской больнице пройдет 26 июля. График и темы следующих занятий можно будет найти на сайте паллиативной помощи Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Медицина
26 июля 2024, 14:23
Тендер на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить ремонт здания и установить новое оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершить их необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Серпухов
26 июля 2024, 14:22
Глава Воскресенска Алексей Малкин провел личный прием жителей округа
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел очередной личный прием граждан, на котором жители смогли обсудить волнующие их вопросы и проблемы. Во встрече приняли участие заместители главы, профильные специалисты администрации и представители ресурсоснабжающих организаций.

На прием обратились 10 человек, которые подняли широкий спектр вопросов. Среди них проблемы ремонта дорог, улучшения жилищных условий, устранения подтопления в подвале жилого дома, капитального ремонта многоквартирных домов, освещения придомовой территории, установки остановочного павильона, а также вопросы оплаты за коммунальные услуги и благоустройства дворов.

Каждому обратившемуся дали соответствующие разъяснения, а вопросы, входящие в компетенцию администрации городского округа Воскресенск, приняты к исполнению. Алексей Малкин подчеркнул важность обратной связи с населением и отметил, что подобные приемы помогают лучше понимать потребности жителей и оперативно реагировать на их запросы.

Напомним, что заместители главы также регулярно встречаются с жителями по вопросам их компетенции. График приема и другая полезная информация размещена на официальном сайте округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Воскресенск

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